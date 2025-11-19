700 नशीली गोलियां, 100 करोड़ का माल…दिल्ली में स्पेशल फोर्स ने महिला समेत चार विदेशी पकड़े

Drug Syndicate Busted: दिल्ली पुलिस की विशेष टीम ने एक बड़े ड्रग कार्टेल का पर्दाफाश करते हुए 4 विदेशी तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके कब्जे से 20 किलो से अधिक मेथामफेटामाइन, 700 नशीली गोलियां, प्रीकर्सर रसायन और ड्रग्स बनाने में उपयोग होने वाले उपकरण बरामद किए हैं। बरामद पदार्थों की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत 100 करोड़ रुपये से अधिक बताई जा रही है। पुलिस का कहना है कि यह एक अत्यंत सक्रिय और संगठित इंटर-स्टेट ड्रग सिंडिकेट था, जिसे दिल्ली के विभिन्न हिस्सों से संचालित किया जा रहा था। जानकारी के अनुसार, दक्षिणी रेंज को 1 नवंबर को दिल्ली/एनसीआर के माध्यम से देश के विभिन्न शहरों में मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले अफ्रीकी मूल के व्यक्तियों की सूचना मिली थी। इस इनपुट के आधार पर एसीपी नीरज कुमार की निगरानी में इंस्पेक्टर रणजीत सिंह और इंस्पेक्टर संजीव कुमार की टीम ने एक विशेष ऑपरेशन की योजना बनाई।