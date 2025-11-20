युद्ध, आतंकवाद, जलवायु संकट से निपटने के लिए वैश्विक सुधार जरूरी: बिरला

लोकसभा अध्यक्ष बिरला ने यह बातें विश्व के मुख्य न्यायाधीशों के 26वें अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में कही। बिरला ने भारत के प्राचीन दर्शन वसुधैव कुटुम्बकम और संविधान में निहित शांति, सौहार्द और समता के सिद्धांतों को देश की वैश्विक प्रतिबद्धता का आधार बताया। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में भारत की सक्रिय भूमिका रही है। 3 लाख से अधिक शांति सैनिकों के योगदान और कोविड-19 महामारी के दौरान 150 से अधिक देशों को दी गई वैक्सीन सहायता इसकी बानगी भर है। भारत ने वैश्विक सहयोग की भावना के साथ काम किया है।