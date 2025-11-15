Blind Murder: दिल्ली से सटे गुरुग्राम में पुलिस ने एक ब्लाइंड मर्डर की ऐसी गुत्‍थी सुलझाई है, जिसे जानकर हर कोई हैरान है। पुलिस का कहना है कि 40 साल के सोनपाल की हत्या सिर्फ इसलिए कर दी गई, क्योंकि वह अपने जूनियर साथी कुशलपाल की प्रेमिका से दोस्ती करना चाहता था। दूसरी ओर कुशलपाल का कहना है कि सोनपाल उसकी प्रेमिका पर गंदी नजर रखता था। इसके चलते वह उसकी प्रेम भरी जिंदगी में रोड़ा बनने लगा था। इसी के चलते उसने अपनी लिव इन पार्टनर के साथ सोनपाल की हत्या की खौफनाक योजना बनाई। यह मामला सुलझाने में पुलिस को लगभग 40 दिन लगे। गुमशुदगी से शुरू हुई जांच जैसे-जैसे आगे बढ़ रही थी, वैसे-वैसे चौंकाने वाली सच्चाई सामने आती गई। इसके बाद पुलिस ने 26 साल के कुशलपाल को उसकी 19 साल की लिव इन पार्टनर भावना के साथ गिरफ्तार किया।