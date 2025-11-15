Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नई दिल्ली

ब्लाइंड मर्डर की गुत्‍थी सुलझी, लिव इन में रोड़ा बन रहा था सीनियर, प्रेमी-प्रेमिका ने रची खौफनाक साजिश

Blind Murder: मृतक सोनपाल हत्यारोपी कुशलपाल का सीनियर था। कुशलपाल ने बताया कि सोनपाल की उसकी प्रेमिका पर गंदी नजर थी। वह उसपर अपनी पार्टनर से दोस्ती कराने का दबाव बना रहा था।

3 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Vishnu Bajpai

image

Harshita Saini

Nov 15, 2025

gurugram blind murder case live in couple arrested

गुरुग्राम पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर की गुत्‍थी सुलझाई।

Blind Murder: दिल्ली से सटे गुरुग्राम में पुलिस ने एक ब्लाइंड मर्डर की ऐसी गुत्‍थी सुलझाई है, जिसे जानकर हर कोई हैरान है। पुलिस का कहना है कि 40 साल के सोनपाल की हत्या सिर्फ इसलिए कर दी गई, क्योंकि वह अपने जूनियर साथी कुशलपाल की प्रेमिका से दोस्ती करना चाहता था। दूसरी ओर कुशलपाल का कहना है कि सोनपाल उसकी प्रेमिका पर गंदी नजर रखता था। इसके चलते वह उसकी प्रेम भरी जिंदगी में रोड़ा बनने लगा था। इसी के चलते उसने अपनी लिव इन पार्टनर के साथ सोनपाल की हत्या की खौफनाक योजना बनाई। यह मामला सुलझाने में पुलिस को लगभग 40 दिन लगे। गुमशुदगी से शुरू हुई जांच जैसे-जैसे आगे बढ़ रही थी, वैसे-वैसे चौंकाने वाली सच्चाई सामने आती गई। इसके बाद पुलिस ने 26 साल के कुशलपाल को उसकी 19 साल की लिव इन पार्टनर भावना के साथ गिरफ्तार किया।

मथुरा घूमने के बहाने ले जाकर हत्या

पुलिस पूछताछ में सामने आया है कि सोनपाल की अनुचित डिमांड से कुशलपाल तंग आ चुका था। यह बात जब उसने अपनी लिव इन पार्टनर भावना को बताई तो उसका गुस्सा भी सातवें आसमान पर चढ़ गया। इसके बाद दोनों ने सोनपाल की हत्या की योजना बनाई। इसके तहत कुशलपाल ने सोनपाल से मथुरा चलने के लिए कहा और मथुरा में ही अपनी लिव इन पार्टनर के साथ दोस्ती कराने का झांसा दिया। इस झांसे में फंसा सोनपाल मथुरा चलने के लिए राजी हो गया। इसके बाद दोनों ने उसे रास्ते में ही मौत के घाट उतार दिया। इस दौरान भावना ने सोनपाल के सिर में हेलमेट से वार किए, जबकि कुशलपाल ने उसकी गर्दन पर कम से कम एक दर्जन चाकू मारे।

परिजनों ने दर्ज कराई गुमशुदगी तो शुरू हुई जांच

इधर, गुरुग्राम से 40 साल के सोनपाल के अचानक लापता होने से परिजनों और कंपनी में हड़कंप मच गया। मामला पुलिस के पास पहुंचा तो गुमशुदगी दर्ज कर मामले की जांच शुरू की गई। गुरुग्राम पुलिस सूत्रों की मानें तो यह केस शुरुआत में गुमशुदगी जरूर दिख रहा था, लेकिन जांच आगे बढ़ी तो पुलिस के सामने रिश्तों से जुड़ी खटास और रंजिश के जाल की तस्वीर साफ होने लगी। पुलिस ने बहुत बारीकी से मामले की जांच जारी रखी और चौंकाने वाला सच सामने आ गया। आखिरकार उस राज का पर्दाफाश हुआ, जिसने पूरे केस को ब्लाइंड मर्डर से सीधे एक सोची-समझी साजिश में बदल दिया।

4 अक्टूबर से लापता था सोनपाल

पुलिस के अनुसार, मृतक सोनपाल चार अक्टूबर को लापता हुआ। परिवार की शिकायत मिलने के बाद जब उसका मोबाइल फोन सर्विलांस पर डाला गया तो उसकी लोकेशन उत्तर प्रदेश के कोसी बॉर्डर के पास मिली। इसके बाद पुलिस ने और गहराई से छानबीन शुरू की तो सोनपाल के जूनियर साथी कुशलपाल की लोकेशन भी वहीं मिली। पुलिस ने कुशलपाल से पूछताछ की तो पहले उसने टाल-मटोल किया। इसपर पुलिस ने कंपनी के अन्य कर्मचारियों से भी मामले की जानकारी ली। इस दौरान सोनपाल और कुशलपाल के बीच मनमुटाव की जानकारी सामने आई। इसपर पुलिस ने फिर कुशलपाल से पूछताछ की।

अब जानिए क्या थी हत्या की असली वजह?

कुशलपाल ने पुलिस पूछताछ में बताया “सोनपाल हमारा सीनियर था। हम एक ही कंपनी में काम करते थे। उसने एक दिन मेरी लिव इन पार्टनर को देखा तो उसकी नीयत खराब हो गई। वह मेरी लिव इन पार्टनर के साथ दोस्ती करना चाहता था। कई बार उसने मुझे लुभावने ऑफर दिए और लिव इन पार्टनर से मिलवाने का दबाव बनाया, लेकिन हर बार मैं उसकी बात को टाल देता था। अब बात ज्यादा आगे बढ़ चुकी थी। वह मेरे कमरे पर भी आने लगा था। इससे मेरी लिव इन पार्टनर भावना भी असजह रहने लगी थी। इस बारे में बात करने पर सोनपाल भड़क उठता था। वह मुझे कई तरह की धमकियां देता था।”

प्रेमी-प्रेमिका ने बनाई हत्या की योजना

कुशलपाल ने आगे बताया कि इसी बात से नाराज होकर वह और उसकी लिव इन पार्टनर सोनपाल से रंजिश रखने लगे। इस रंचिश के चलते ही हत्या की योजना बनाई। इसके तहत 4 अक्टूबर को कुशलपाल और भावना ने सोनपाल को मथुरा घुमाने का झांसा दिया। वे उसे बाइक पर बिठाकर केएमपी रोड से होते हुए यूपी के कोसी बॉर्डर तक ले गए। वहीं दोनों ने मिलकर सोनपाल पर हमला कर दिया। भावना ने उसके सिर पर हेलमेट मारा और कुशलपाल ने चाकू से सोनपाल की गर्दन पर एक दर्जन वार किए। कुशलपाल की निशानदेही पर कोसी बॉर्डर से सोनपाल का शव बरामद हो गया है। इसके साथ ही हत्या में प्रयुक्त चाकू, हेलमेट, बाइक और सोनपाल का आईडी कार्ड भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। अब दोनों आरोपियों को जल्द ही कोर्ट में पेश किया जाएगा।

ये भी पढ़ें

मृत व्यक्ति की शिकायत पर युवक गिरफ्तार…हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार से मांगा जवाब
नई दिल्ली
kurukshetra police custody dead man complaint Punjab and Haryana High Court notice

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

crime news

Delhi News

murder news

Updated on:

15 Nov 2025 11:04 am

Published on:

15 Nov 2025 11:03 am

Hindi News / Delhi / New Delhi / ब्लाइंड मर्डर की गुत्‍थी सुलझी, लिव इन में रोड़ा बन रहा था सीनियर, प्रेमी-प्रेमिका ने रची खौफनाक साजिश

बड़ी खबरें

View All

नई दिल्ली

दिल्ली न्यूज़

ट्रेंडिंग

नूंह से हिरासत में लिए गए दो डॉक्टर, अल फलाह यूनिवर्सिटी से निकला कनेक्शन, जांच जारी

राष्ट्रीय

अल फलाह विवि में 8 प्रोफेसरों का इस्तीफा, 1200 छात्रों का संकट में भविष्य, NAAC ने 7 बिंदुओं पर मांगा जवाब

Al Falah University NIA investigation on Delhi Red Fort Blast
नई दिल्ली

Delhi School: हाइब्रिड व्यवस्‍था का मजाक बना रहे स्कूल…दिल्ली सरकार के आदेश पर AAP

Delhi School hybrid Mode aam aadmi party Air Pollution GRAP-3
नई दिल्ली

दिल्ली ब्लास्ट में हुआ टेलीग्राम के इस सीक्रेट फीचर का इस्तेमाल? जानें कैसे करता है काम

Delhi Blast
टेक्नोलॉजी

मृत व्यक्ति की शिकायत पर युवक गिरफ्तार…हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार से मांगा जवाब

kurukshetra police custody dead man complaint Punjab and Haryana High Court notice
नई दिल्ली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.