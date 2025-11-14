मृत व्यक्ति की शिकायत पर युवक गिरफ्तार…हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार से मांगा जवाब

इस मामले में जो सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात है, वो ये कि पुलिस ने यह कार्रवाई एक ऐसे व्यक्ति की शिकायत पर की, जिसकी मौत चार महीने पहले हो चुकी थी। याचिका में पालाराम के वकील ने बताया कि पुलिस को राम सिंह नाम के व्यक्ति ने 6 फरवरी 2025 को पालाराम के नशीले पदार्थों की तस्करी में शामिल होने की शिकायत दी। लेकिन रिकॉर्ड के अनुसार राम सिंह की मौत 8 नवंबर 2024 को हो चुकी थी और उनका अंतिम संस्कार मानव सेवा समिति कुरुक्षेत्र में हुआ था। पालाराम के वकील ने इस मामले को पूरी तरह फर्जी बताते हुए कहा कि मृत व्यक्ति के नाम पर दर्ज शिकायत पर पुलिस ने याची को परेशान किया है। यह सीधे-सीधे पुलिस की मंशा और कार्यप्रणाली पर सवाल उठाता है।