नए साल पर Ola Uber को टक्कर देने आई Bharat Taxi Service चार किलोमीटर के लगेंगे महज 30 रुपये

नए साल पर लांच हुई यह सर्विस लोगों के लिए वरदान साबित हो सकती है। खास बात यह है कि यह सर्विस पूरी तरह से स्वदेशी हैं और इस सर्विस में अपनी सेवाएं देने वाले ड्राइवरों को भी मालिकाना हक मिलेगा। एक जनवरी से दिल्ली एनसीआर में यह सर्विस शुरू हो गई है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह पहले से चल रही सर्विस Ola और Uber को BTS कैसे टक्कर देगी तो आपकी इस शंका का भी समाधान कर देते हैं। दरअसल इस सर्विस में खास बात ये है कि इसमें कोई कमीशन नहीं है। बिना कमीशन वाली यह सर्विस को-ऑपरेटिव यानी सहकारिता की तर्ज पर डिजाइन की गई है। इस सर्विस का उद्देश्य दिन रात कड़ी मेहनत करके लोगों को सेवा देने वाले कैब चालकों को मालिकाना हक देना और उनकी कमाई को बढ़ाने के साथ-साथ स्थिर करना है।