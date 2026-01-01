1 जनवरी 2026,

गुरुवार

नई दिल्ली

नए साल पर Ola Uber को टक्कर देने आई Bharat Taxi Service चार किलोमीटर के लगेंगे महज 30 रुपये

BTS : भारत टैक्सी सर्विस कोई कमीशन नहीं लेगी उल्टा सब्सीडी देगी। इससे चालकों को अधिक पैसा मिलेगा और किराया कम होगा।

नई दिल्ली

image

Shivmani Tyagi

Jan 01, 2026

BTS

प्रतीकात्मक फोटो ( स्रोत AI )

BTS :दिल्ली-मुम्बई और बेंगलुरु के लोगों के लिए बड़ी खबर है। नए साल पर Ola Uber को टक्कर देने आई Bharat Taxi Service ने अपनी प्राइज लिस्ट जारी कर दी है। रोजाना राइड करने वालों के लिए यह लिस्ट ही एक तोहफा है। खास बात यह है कि इस BTS यानी भारत सर्विस टैक्सी सर्विस की सेवाएं लेने वालों को कोई अतिरिक्त चार्ज या सर्च चार्ज नहीं देना होगा। इस सर्विस में किराया फिक्स होगा।

BTS ग्राहकों के साथ चालकों की भी बल्ले-बल्ले

नए साल पर लांच हुई यह सर्विस लोगों के लिए वरदान साबित हो सकती है। खास बात यह है कि यह सर्विस पूरी तरह से स्वदेशी हैं और इस सर्विस में अपनी सेवाएं देने वाले ड्राइवरों को भी मालिकाना हक मिलेगा। एक जनवरी से दिल्ली एनसीआर में यह सर्विस शुरू हो गई है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह पहले से चल रही सर्विस Ola और Uber को BTS कैसे टक्कर देगी तो आपकी इस शंका का भी समाधान कर देते हैं। दरअसल इस सर्विस में खास बात ये है कि इसमें कोई कमीशन नहीं है। बिना कमीशन वाली यह सर्विस को-ऑपरेटिव यानी सहकारिता की तर्ज पर डिजाइन की गई है। इस सर्विस का उद्देश्य दिन रात कड़ी मेहनत करके लोगों को सेवा देने वाले कैब चालकों को मालिकाना हक देना और उनकी कमाई को बढ़ाने के साथ-साथ स्थिर करना है।

BTS कमीशन नहीं लेगी, देगी सब्सीडी भी

सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड की ओर से इस योजना को संचालित किया जाएगा। सब कुछ योजना के मुताबिक हुआ तो इस भारतीय टैक्सी सर्विस से टैक्सी मालिक, चालक और यात्रा करने वाले यात्री तीनों को ही लाभ मिलेगा। माना यह भी जा रहा है कि इस सेवा के आने के बाद Ola और Uber की मनमानी पर भी ब्रेक लगेगी और इन कंपनियों को भी ग्राहक के लिए लचीला होना पड़ सकता है। भारतीय टैक्सी सर्विस की एक खास बात यह भी है कि इस सर्विस में बुकिंग के दौरान बुक करने वाले अपना किराया पहले ही देख सकेंगे। ऐसा नहीं होगा कि बुकिंग प्रक्रिया के अंतिम पड़ाव पर आपको किराया दिखाया जाएगा। मौसम खराब होने या फिर दिन रात के फेर में किराए में कोई वृद्धि नहीं होगी यहां किराया एक जैसा ही रहेगा।

एन्ड्रॉयड और आईफोन दोनों पर लांच BTS

फिलहाल इस सेवा को Android और iOS दोनों प्लेटफार्म पर लांच कर दिया गया है। खास बात यह भी है कि यह सेवा भारत की पहली सरकारी सहायता प्राप्त जीरो कमीशन वाली टैक्सी सेवा होगी। सरकार इस योजना में इसलिए सब्सीडी देगी ताकि कैब चालकों की इनकम को बढ़ाया जा सके और उन्हे उन्ही मेहनत का पूरा रिटर्न मिल सके। इसके साथ ही कमीशन के फेर में राइड बुक करने वाली आम जनता की जेब पर भी भारी असर ना पड़े।

Published on:

01 Jan 2026 11:40 am

नए साल पर Ola Uber को टक्कर देने आई Bharat Taxi Service चार किलोमीटर के लगेंगे महज 30 रुपये

