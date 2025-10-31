तीन नवंबर को फिर सक्रिय होगा नया पश्चिमी विक्षोभ, गरज-चमक और भारी बारिश के साथ ठंड की दस्तक

मौसम विभाग के अनुसार, तटीय आंध्र प्रदेश और यनम में एक से तीन नवंबर के बीच गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। इसके साथ ही उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां कम हो जाएंगी और न्यूनतम तापमान में भारी गिरावट के साथ ठंड की दस्तक होगी। बात अगर उत्तर-पश्चिम भारत यानी दिल्ली-एनसीआर, पंजाब, हरियाणा की करें तो इस पूरे सप्ताह मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहेगा। हालांकि इन राज्यों में न्यूनतम तापमान 15 से 18 डिग्री के बीच रहने की संभावना है। यह सामान्य से थोड़ा अधिक हो सकता है, लेकिन सुबह और देर रात हल्की ठंड का अहसास शुरू हो जाएगा। इसके अलावा बात अगर पहाड़ी राज्यों की करें तो तीन से पांच नवंबर के बीच जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में एक नया पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हो रहा है। इसके प्रभाव से ऊपरी इलाकों में बर्फबारी और निचले इलाकों में बारिश की संभावना है। इससे मैदानी इलाकों की ओर ठंडी हवाओं का प्रवाह बढ़ेगा।