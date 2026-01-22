नौ साल से गायब पति ने अचानक पत्नी के पास लौटा…घात लगाकर बैठी पुलिस ने धर दबोचा

दिल्ली में मलखान हत्याकांड का यह मामला साल 2016 का है। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, आरोपी मोविन खान दिल्ली के कंझावला इलाके के रहने वाला है। जबकि मृतक मलखान भी उसी के मोहल्ले का रहने वाला था। दोनों कंझावला लेबर चौक पर एक साथ दिहाड़ी मजदूरी के लिए जाते थे। साल 2016 के अंत में महज 400 रुपये के लिए दोनों में विवाद हो गया। इसके बाद 31 दिसंबर 2016 को जब सारा देश नए साल का जश्न मना रहा था, तब मोविन खान ने शराब के नशे में अपने दोस्त मलखान का चाकू से गला रेत दिया। इसके बाद उसका शव सावदा गांव स्थित एक खेत में फेंककर फरार हो गया।