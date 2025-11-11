Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नई दिल्ली

अब कड़ाके की ठंड के लिए रहें तैयार, अगले पांच दिनों तक इन राज्यों में शीतलहर का अलर्ट

Cold Wave Forecast: अगले पांच दिनों तक हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, पश्चिमी यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में शीतलहर का असर दिखेगा। तापमान में लगातार गिरावट से सर्दी की शुरुआत जोर पकड़ने लगी है।

2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Vishnu Bajpai

Nov 11, 2025

Imd cold wave forecast harsh winter weather alert in these states for next five days

मौसम भविष्यवाणी।

Cold Wave Forecast: उत्तर भारत में ठंड ने दस्तक दे दी है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में अगले पांच दिनों तक शीतलहर की स्थिति बने रहने की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के अनुसार, न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक नीचे जा सकता है, जिससे सुबह और रात के वक्त ठंड बढ़ेगी।

उत्तर भारत में गिरेगा पारा

मौसम विभाग के मुताबिक, हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में रात का तापमान 8 से 10 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। इन इलाकों में सुबह के वक्त कोहरा छाए रहने और दिन में धूप निकलने के बावजूद ठंडक बने रहने की संभावना है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी और शीतलहर के असर से लोग ठिठुरन महसूस करेंगे।

मध्य और पूर्वी भारत में भी ठंड का असर

मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में दिन का तापमान 27 से 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा, जबकि रात के तापमान में 10 से 12 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट देखी जा सकती है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि उत्तरी हवाएं इन राज्यों की ओर रुख कर रही हैं, जिससे ठंडक तेजी से बढ़ेगी। उड़ीसा में भी अगले कुछ दिनों में रातें ठंडी होने के आसार हैं। यहां न्यूनतम तापमान 13 से 14 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। राज्य के उत्तरी और पश्चिमी हिस्सों में हल्की शीतलहर चलने की संभावना जताई गई है।

दिल्ली-एनसीआर में भी बढ़ेगी ठंड

हालांकि दिल्ली का नाम इस अलर्ट में शामिल नहीं है, लेकिन मौसम विभाग ने संकेत दिए हैं कि उत्तर-पश्चिमी हवाओं के चलते राजधानी में भी अगले हफ्ते के शुरुआती दिनों में ठंड बढ़ सकती है। सुबह और रात के समय तापमान 11 से 12 डिग्री तक गिर सकता है। IMD ने किसानों और आम नागरिकों को सलाह दी है कि वे फसलों को ओस और पाले से बचाने के उपाय करें तथा सुबह के समय खुले में काम करने से बचें। बुजुर्गों, बच्चों और अस्थमा या हृदय रोगियों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।

ये भी पढ़ें

धमाके से पहले 7 बार बिकी कार, मालिक नहीं बदला! 3 घंटे मस्जिद के पास खड़ी रही फिर 4 मिनट बाद धमाका
नई दिल्ली
Delhi car blast i20 changed seven Hands before Red Fort blast terrorist car remained parked near mosque for three hours

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Delhi News

Weather Forecast

weather report

Published on:

11 Nov 2025 06:24 pm

Hindi News / Delhi / New Delhi / अब कड़ाके की ठंड के लिए रहें तैयार, अगले पांच दिनों तक इन राज्यों में शीतलहर का अलर्ट

बड़ी खबरें

View All

नई दिल्ली

दिल्ली न्यूज़

ट्रेंडिंग

दिल्ली समेत पांच जिलों में ग्रैप-3 लागू, हाइब्रिड मोड में संचालित होंगे पांचवीं तक स्कूल, इन कार्यों पर प्रतिबंध

Delhi pollution CAQM implemented GRAP-3 in Delhi NCR School holidays
नई दिल्ली

Delhi Blast: दिल्ली ब्लास्ट का एक और वीडियो आया सामने, नजारा देखकर कांप गए थे आसपास के लोग

दिल्ली कार विस्फोट का नया वीडियो आया सामने
राष्ट्रीय

Delhi Blast: गृह मंत्रालय ने NIA को सौंपी जांच, जानिए उमर नबी की मां को क्यों ले गए अफसर

Blast in Delhi
राष्ट्रीय

दिल्ली कार धमाके के मास्टरमाइंड तक पहुंची पुलिस, जम्मू-कश्मीर में ताबड़तोड़ एक्‍शन, कौन है उमर नबी?

Delhi car blast Police Terror mastermind Umar Nabi exposed
नई दिल्ली

दिल्ली लाल किले के पास हुए धमाके के बीच हिम्मत की कहानियां, जिन्होंने मौत को दी मात

राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.