अब कड़ाके की ठंड के लिए रहें तैयार, अगले पांच दिनों तक इन राज्यों में शीतलहर का अलर्ट

हालांकि दिल्ली का नाम इस अलर्ट में शामिल नहीं है, लेकिन मौसम विभाग ने संकेत दिए हैं कि उत्तर-पश्चिमी हवाओं के चलते राजधानी में भी अगले हफ्ते के शुरुआती दिनों में ठंड बढ़ सकती है। सुबह और रात के समय तापमान 11 से 12 डिग्री तक गिर सकता है। IMD ने किसानों और आम नागरिकों को सलाह दी है कि वे फसलों को ओस और पाले से बचाने के उपाय करें तथा सुबह के समय खुले में काम करने से बचें। बुजुर्गों, बच्चों और अस्थमा या हृदय रोगियों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।