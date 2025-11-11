अब कड़ाके की ठंड के लिए रहें तैयार, अगले पांच दिनों तक इन राज्यों में शीतलहर का अलर्ट

मौसम भविष्यवाणी।
Cold Wave Forecast: उत्तर भारत में ठंड ने दस्तक दे दी है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में अगले पांच दिनों तक शीतलहर की स्थिति बने रहने की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के अनुसार, न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक नीचे जा सकता है, जिससे सुबह और रात के वक्त ठंड बढ़ेगी।
मौसम विभाग के मुताबिक, हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में रात का तापमान 8 से 10 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। इन इलाकों में सुबह के वक्त कोहरा छाए रहने और दिन में धूप निकलने के बावजूद ठंडक बने रहने की संभावना है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी और शीतलहर के असर से लोग ठिठुरन महसूस करेंगे।
मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में दिन का तापमान 27 से 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा, जबकि रात के तापमान में 10 से 12 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट देखी जा सकती है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि उत्तरी हवाएं इन राज्यों की ओर रुख कर रही हैं, जिससे ठंडक तेजी से बढ़ेगी। उड़ीसा में भी अगले कुछ दिनों में रातें ठंडी होने के आसार हैं। यहां न्यूनतम तापमान 13 से 14 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। राज्य के उत्तरी और पश्चिमी हिस्सों में हल्की शीतलहर चलने की संभावना जताई गई है।
हालांकि दिल्ली का नाम इस अलर्ट में शामिल नहीं है, लेकिन मौसम विभाग ने संकेत दिए हैं कि उत्तर-पश्चिमी हवाओं के चलते राजधानी में भी अगले हफ्ते के शुरुआती दिनों में ठंड बढ़ सकती है। सुबह और रात के समय तापमान 11 से 12 डिग्री तक गिर सकता है। IMD ने किसानों और आम नागरिकों को सलाह दी है कि वे फसलों को ओस और पाले से बचाने के उपाय करें तथा सुबह के समय खुले में काम करने से बचें। बुजुर्गों, बच्चों और अस्थमा या हृदय रोगियों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।
