मौसम अलर्ट; आज से 3 नवंबर तक आंधी-तूफान संग भारी बारिश की चेतावनी, मोंथा तूफान मचाएगा तबाही!

मोंथा तूफान या 'मोंथ' तूफान एक प्रकार का उष्णकटिबंधीय चक्रवात होता है, जो आमतौर पर समुद्र के गर्म पानी के ऊपर बनता है। यह तब पैदा होता है जब समुद्र की सतह का तापमान बहुत अधिक (लगभग 26.5°C या उससे ज्यादा) हो जाता है, जिससे हवा ऊपर उठने लगती है और निचले स्तर पर कम दबाव का क्षेत्र बनता है। यह कम दबाव वाली जगह आसपास की हवाओं को अपनी ओर खींचती है, जिससे तेज हवाए घूमती हुई ऊपर की ओर उठती हैं और एक गोलाकार चक्रवात का रूप ले लेती हैं। इस प्रक्रिया में भारी बारिश, तेज़ हवाएं और समुद्री लहरों में उफान देखने को मिलता है।