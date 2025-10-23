JNU छात्रसंघ चुनाव 2025-26 का ऐलान, 4 नवंबर को मतदान और छह को आएंगे परिणाम, जानें डिटेल

चुनावी कार्यक्रम के अनुसार, जेएनयू में 24 अक्टूबर को सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक छात्र अपने नाम, कोर्स या अन्य विवरणों में सुधार करा सकेंगे। इसके बाद 25 अक्टूबर को दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक नामांकन फॉर्म बांटे जाएंगे। उम्मीदवारों के लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 27 अक्टूबर रखी गई है, जो सुबह 9:30 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगी। 28 अक्टूबर को सुबह 10 बजे वैध नामांकनों की सूची जारी की जाएगी, जबकि दोपहर 2 से 5 बजे तक नाम वापस लेने का अवसर मिलेगा। उसी दिन शाम 7 बजे तक अंतिम उम्मीदवारों की सूची घोषित की जाएगी। इसके तुरंत बाद रात 8 बजे एक प्रेस ब्रीफिंग होगी, जिसमें कैंपस में प्रचार के लिए स्थानों का आवंटन किया जाएगा।