भारत टेक्स में चमकीं लखपति दीदियां, ग्रामीण उत्पादों को मिला वैश्विक बाजार का मंच

उन्होंने कहा कि अब ध्यान केवल आजीविका उपलब्ध कराने पर नहीं, बल्कि टिकाऊ और प्रतिस्पर्धी ग्रामीण उद्यम विकसित करने पर है, ताकि महिलाओं की आय स्थायी रूप से बढ़ सके। प्रदर्शनी का प्रमुख आकर्षण सरस शक्ति कलेक्शन रहा। इसमें स्वयं सहायता समूहों द्वारा बनाए गए उच्च गुणवत्ता वाले हस्तनिर्मित उत्पादों को संस्थागत और कॉरपोरेट उपहार के रूप में पेश किया जा रहा है। सरकार का मानना है कि इससे ग्रामीण उत्पादों को सरकारी और निजी संस्थानों में बड़ा बाजार मिल सकता है। वर्तमान में मिशन के तहत 10 करोड़ से अधिक ग्रामीण महिलाएं स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हैं।