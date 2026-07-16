19 दिन के अनशन पर सोनम वांगचुक की सेहत को लेकर हाई कोर्ट सख्त, केंद्र ने दिया इलाज और निगरानी का भरोसा

Delhi High Court Sonam Wangchuk: लद्दाख के सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के लंबे अनशन को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी सेहत पर चिंता जताई है। कोर्ट ने साफ कहा है कि किसी भी नागरिक की जिंदगी बेहद कीमती है और उसे बचाने के लिए हर जरूरी कदम उठाए जाने चाहिए। केंद्र सरकार की ओर से कोर्ट को भरोसा दिया गया है कि सरकारी डॉक्टर लगातार वांगचुक के स्वास्थ्य की जांच करेंगे और जरूरत पड़ने पर उन्हें तुरंत चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।