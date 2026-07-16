19 दिन के अनशन ने दिखाया असर, सोनम वांगचुक का 9 किलो से ज्यादा वजन घटा; डॉक्टर बोले- अब हर दिन अहम

Sonam Wangchuk health update: दिल्ली के जंतर-मंतर पर लंबे समय से अनशन कर रहे सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की सेहत को लेकर डॉक्टर लगातार निगरानी बनाए हुए हैं। अनशन के 19वें दिन गुरुवार को उनकी स्वास्थ्य जांच के बाद डॉक्टरों ने बताया कि उनका वजन 9 किलो से ज्यादा कम हो चुका है। हालांकि अभी उनकी हालत स्थिर है, लेकिन आने वाले कुछ दिन स्वास्थ्य के लिहाज से अहम माने जा रहे हैं।