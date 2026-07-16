19वें दिन भी नहीं डिगे सोनम वांगचुक, बोले- ‘मेरी चिंता छोड़िए, संसद मार्च में आइए’; बिगड़ती सेहत पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई

वांगचुक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी एक वीडियो में कहा कि उनकी तबीयत पहले जैसी नहीं है, लेकिन उनका संकल्प पहले की तरह मजबूत है। उन्होंने समर्थकों से अपील करते हुए कहा कि अगर वे वास्तव में उनका साथ देना चाहते हैं तो 20 जुलाई को संसद तक निकाले जाने वाले शांतिपूर्ण मार्च में बड़ी संख्या में शामिल हों। उन्होंने यह भी कहा कि आंदोलन पूरी तरह अहिंसक और लोकतांत्रिक तरीके से ही आगे बढ़ाया जाएगा।