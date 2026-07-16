16 जुलाई 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Monsoon

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नई दिल्ली

19वें दिन भी नहीं डिगे सोनम वांगचुक, बोले- ‘मेरी चिंता छोड़िए, संसद मार्च में आइए’; बिगड़ती सेहत पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई

Sonam Wangchuk Parliament March: 19वें दिन भी सोनम वांगचुक का अनशन जारी है। बिगड़ती सेहत के बीच उन्होंने वीडियो जारी कर लोगों से 20 जुलाई को संसद मार्च में शांतिपूर्ण तरीके से शामिल होने की अपील की है।
2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Imran Sheikh

Jul 16, 2026

Sonam Wangchuk Hunger Strike

सोनम वांगचुक ने वीडियो जारी कर लोगों से संसद मार्च में शामिल होने की अपील की। फोटो सोर्स-@CJP_for_India

Sonam Wangchuk Hunger Strike: शिक्षा सुधारक और पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक का आमरण अनशन गुरुवार को 19वें दिन में प्रवेश कर गया। लगातार बिगड़ती सेहत के बावजूद उन्होंने साफ कहा है कि लोग उनके अनशन की चिंता करने के बजाय 20 जुलाई को होने वाले शांतिपूर्ण संसद मार्च में शामिल हों। इस बीच उनकी सेहत को लेकर दायर जनहित याचिका पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है।

वांगचुक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी एक वीडियो में कहा कि उनकी तबीयत पहले जैसी नहीं है, लेकिन उनका संकल्प पहले की तरह मजबूत है। उन्होंने समर्थकों से अपील करते हुए कहा कि अगर वे वास्तव में उनका साथ देना चाहते हैं तो 20 जुलाई को संसद तक निकाले जाने वाले शांतिपूर्ण मार्च में बड़ी संख्या में शामिल हों। उन्होंने यह भी कहा कि आंदोलन पूरी तरह अहिंसक और लोकतांत्रिक तरीके से ही आगे बढ़ाया जाएगा।

आज दिल्ली हाईकोर्ट में होनी है सुनवाई

उधर, वांगचुक की बिगड़ती सेहत को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका पर गुरुवार को सुनवाई होगी। इससे पहले बुधवार को मुख्य न्यायाधीश डी.के. उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस कारिया की पीठ के सामने मामला आया था, लेकिन बार एसोसिएशन की हड़ताल के कारण सरकारी वकील अदालत में मौजूद नहीं हो सके। मामले की गंभीरता को देखते हुए अदालत ने सुनवाई गुरुवार के लिए तय कर दी।

हाईकोर्ट ने याचिका की प्रति अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल और दिल्ली सरकार के वकील को उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए हैं, ताकि मामले पर जल्द सुनवाई हो सके।

याचिकाकर्ता राकेश कुमार सैनी ने अदालत से कहा कि एक शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारी का पूरे देश के सामने अपनी जान जोखिम में डालना बेहद दुखद स्थिति है। उन्होंने अदालत से केंद्र और दिल्ली सरकार को निर्देश देने की मांग की है कि वे सोनम वांगचुक से बातचीत करें और उनकी जान बचाने के लिए जरूरी कदम उठाएं। याचिका में जरूरत पड़ने पर चिकित्सकीय सलाह के अनुसार फोर्स फीडिंग की अनुमति देने की भी मांग की गई है।

अपीलों के बावजूद फैसले पर कायम

इस बीच वांगचुक की सेहत को लेकर देशभर में चिंता बढ़ती जा रही है। साहित्य, कला, सिनेमा और सामाजिक क्षेत्र से जुड़े कई प्रमुख लोगों ने भी उनसे अनशन समाप्त करने की अपील की है। उनका कहना है कि यह लड़ाई लंबी है और देश को आगे भी उनके नेतृत्व और आवाज की जरूरत रहेगी।

हालांकि इन सभी अपीलों के बावजूद सोनम वांगचुक अपने फैसले पर अडिग हैं। उन्होंने एक बार फिर लोगों से कहा कि उनकी सेहत की चिंता करने के बजाय 20 जुलाई को संसद मार्च में शामिल होकर लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज बुलंद करें। अब सभी की नजरें आज होने वाली दिल्ली हाईकोर्ट की सुनवाई पर टिकी हैं, जहां उनकी सेहत और आगे की कार्रवाई को लेकर अहम फैसला सामने आ सकता है।

‘2 दिन में जान का खतरा, 8.5 किलो वजन घटा’: सोनम वांगचुक के अनशन पर हाईकोर्ट में याचिका, तुरंत इलाज की मांग

ये भी पढ़ें
Sonam Wangchuk Delhi HC PIL

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

जंतर मंतर

Updated on:

16 Jul 2026 08:58 am

Published on:

16 Jul 2026 08:55 am

Hindi News / Delhi / New Delhi / 19वें दिन भी नहीं डिगे सोनम वांगचुक, बोले- ‘मेरी चिंता छोड़िए, संसद मार्च में आइए’; बिगड़ती सेहत पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई

बड़ी खबरें

View All

नई दिल्ली

दिल्ली न्यूज़

ट्रेंडिंग

दिल्ली में CBG प्लांट के लिए MoU, अमित शाह बोले- दिसंबर 2028 तक यमुना में नहीं जाएगा गंदा पानी

Yamuna river cleaning project Delhi
नई दिल्ली

SIR 2026 Update: मतदाता सूची संशोधन पर EC का बड़ा फैसला, कई राज्यों में SIR प्रक्रिया की तारीख में बदलाव

SIR Schedule 2026
राष्ट्रीय

NEET पेपर लीक पर सोनम वांगचुक की हुंकार, सोशल मीडिया पर छिड़ी समर्थन बनाम विरोध की जंग

Sonam Wangchuk hunger strike
नई दिल्ली

अभिजीत दीपके के समर्थन में युवक का विवादित बयान, जंतर-मंतर से उठी गिरफ्तारी की मांग

Abhijeet Deepke
नई दिल्ली

चार्जिंग पर लगी एक स्पार्क और देखते ही देखते आग के समंदर में बदल गई पूरी बिल्डिंग, नोएडा हादसे में दो की मौत

Fire in Noida,
नई दिल्ली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.