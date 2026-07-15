दिल्ली में CBG प्लांट के लिए MoU, अमित शाह बोले- दिसंबर 2028 तक यमुना में नहीं जाएगा गंदा पानी

इस समझौते की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इससे दिल्ली के पशुपालकों को सीधा आर्थिक लाभ होगा। गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि इस समझौते में पशुपालकों को 1 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से गोबर का भुगतान करने का प्रावधान किया गया है। दिल्ली के नांगली, घोगा-गोयला और गाजीपुर वेस्ट डिस्पोजल प्लांट्स में गोबर की प्रोसेसिंग का काम किया जाएगा। दिल्ली में लगभग 1.25 लाख मवेशी हैं। गृह मंत्री ने कहा कि ऐसी व्यवस्था की जा रही है जिससे भविष्य में गोबर का एक छोटा सा हिस्सा भी यमुना नदी में न जा सके।