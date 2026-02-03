घर से ढाई किमी दूर सोसाइटी की 14वीं मंजिल से गिरा 13 साल का बच्चा, इकलौटे बेटे की मौत से सदमे में परिवार

आरव के पिता अतुल सक्सेना एक निजी टेलीकॉम कंपनी में कार्यरत हैं, जबकि मां चैतन्य टेक्नो स्कूल में शिक्षिका हैं। आरव सेंट एंजेल स्कूल का छात्र था और पढ़ाई में काफी होनहार बताया जाता है। वह अपने माता-पिता का इकलौता बेटा था। परिजनों के अनुसार, दो दिन पहले ही आरव को एक प्रतियोगिता के लिए स्केट दिलवाए गए थे, जिससे वह बेहद खुश था। आरव के पिता ने साफ कहा है कि यह आत्महत्या का मामला नहीं है। उन्होंने बताया कि घटना वाले दिन आरव बिल्कुल सामान्य था, उसने ठीक से खाना खाया और खेलने के लिए नीचे गया। उसके मोबाइल में कोई गेमिंग ऐप नहीं था और वह मोबाइल का सीमित इस्तेमाल करता था। मोबाइल पुलिस को सौंप दिया गया है।