‘नागरिकता दी तो आवास क्यों नहीं दिया’, पाकिस्तानी हिंदुओं के साथ सुप्रीम कोर्ट…उनके झुग्गी-झोपड़ियों पर नहीं चलेगा बुलडोजर

आपको बता दें कि इस मामले की सुनवाई जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस एन. कोटेश्वर सिंह की पीठ कर रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सरकार के रुख पर सवाल उठाते हुए कहा कि केवल नागरिकता देना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि इन लोगों को सम्मान और गरिमा के साथ जीवन जीने के लिए बुनियादी सुविधाओं वाली सुरक्षित आवास व्यवस्था भी उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी है। अदालत ने कहा कि जिन लोगों ने धार्मिक उत्पीड़न से बचने के लिए अपना देश छोड़ा और भारत को अपना घर माना, उन्हें इस तरह बेघर होने के हालात में नहीं छोड़ा जा सकता। यह टिप्पणी उस समय आई है, जब दिल्ली के मजनू का टीला इलाके में सिग्नेचर ब्रिज के पास बसे इन शरणार्थियों के कैंप पर विस्थापन का खतरा मंडरा रहा है। कोर्ट ने यह भी संकेत दिया कि विकास परियोजनाओं या अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान मानवीय पहलू को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता और सरकार को पुनर्वास के ठोस और संवेदनशील विकल्पों पर गंभीरता से विचार करना चाहिए।