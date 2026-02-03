3 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नई दिल्ली

‘नागरिकता दी तो आवास क्यों नहीं दिया’, पाकिस्तानी हिंदुओं के साथ सुप्रीम कोर्ट…उनके झुग्गी-झोपड़ियों पर नहीं चलेगा बुलडोजर

Pakistani Hindu: पाकिस्तान से भारत आए हिंदुओं के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा है कि नागरिकता देने के बावजूद अब तक इन लोगों को आवास क्यों नहीं दिया गया।

2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Imran Ansari

Feb 03, 2026

Supreme Court stands with Pakistani Hindus sends notice to Centre

Pakistani Hindu: भारत में रह रहे पाकिस्तानी हिंदुओं को देश के सर्वोच्च न्यायालय का साथ मिला है। दरअसल, सुनवाई के दौरान कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए केंद्र सरकार से जवाब मांगा है कि अगर आपने पाकिस्तान से आए हिंदुओं को नागरिता दी है तो अभी तक उनको आवास मुहैया क्यों नहीं कराया। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी तब की जब मजनू का टीला इलाके में झुग्गियों में रहने वाले लोगों को वहां से हटाने की तैयारी की जा रही थी।

बताया जा रहा है कि ये परिवार वर्षों पहले पाकिस्तान में धार्मिक उत्पीड़न का सामना करने के बाद भारत आए थे। इनमें से अधिकांश अनुसूचित जाति से जुड़े हिंदू हैं, जो आज दिल्ली के यमुना फ्लडप्लेन क्षेत्र में झुग्गी-झोपड़ियों में रहकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। इनमें कई लोगों को भारत की नागरिकता मिल चुकी है, जबकि कुछ के मामले अभी आवेदन और सत्यापन की प्रक्रिया में हैं। इस बीच दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी (डीडीए) और अन्य संबंधित एजेंसियों ने यमुना फ्लडप्लेन पर अवैध अतिक्रमण का हवाला देते हुए इन्हें हटाने की तैयारी शुरू कर दी थी। मई 2025 में दिल्ली हाईकोर्ट ने इस कार्रवाई को लेकर फैसला सुनाते हुए एजेंसियों को अतिक्रमण हटाने की अनुमति दे दी थी। हालांकि, अपने पुनर्वास और मानवीय अधिकारों का हवाला देते हुए प्रभावित परिवारों ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, जहां अब मामले की सुनवाई की उम्मीद की जा रही है।

नागरिकता दी तो छत भी दो- SC

आपको बता दें कि इस मामले की सुनवाई जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस एन. कोटेश्वर सिंह की पीठ कर रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सरकार के रुख पर सवाल उठाते हुए कहा कि केवल नागरिकता देना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि इन लोगों को सम्मान और गरिमा के साथ जीवन जीने के लिए बुनियादी सुविधाओं वाली सुरक्षित आवास व्यवस्था भी उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी है। अदालत ने कहा कि जिन लोगों ने धार्मिक उत्पीड़न से बचने के लिए अपना देश छोड़ा और भारत को अपना घर माना, उन्हें इस तरह बेघर होने के हालात में नहीं छोड़ा जा सकता। यह टिप्पणी उस समय आई है, जब दिल्ली के मजनू का टीला इलाके में सिग्नेचर ब्रिज के पास बसे इन शरणार्थियों के कैंप पर विस्थापन का खतरा मंडरा रहा है। कोर्ट ने यह भी संकेत दिया कि विकास परियोजनाओं या अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान मानवीय पहलू को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता और सरकार को पुनर्वास के ठोस और संवेदनशील विकल्पों पर गंभीरता से विचार करना चाहिए।

विस्थापन पर रोक और केंद्र से जवाब

इस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी (डीडीए) को नोटिस जारी कर चार सप्ताह के भीतर विस्तृत जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। अदालत ने अगली सुनवाई तक इन शरणार्थियों को हटाने या उनके कैंप को खाली कराने से जुड़ी किसी भी कार्रवाई पर अंतरिम रोक लगा दी है। पीठ ने साफ शब्दों में कहा कि संविधान के अनुच्छेद-21 के तहत जीवन और गरिमा का अधिकार केवल नागरिकता तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें सिर पर छत, सुरक्षा और सम्मानजनक जीवन की मूलभूत शर्तें भी शामिल हैं। कोर्ट ने सरकार से यह भी सवाल किया कि जब इन लोगों को भारतीय नागरिकता दी जा चुकी है या देने की प्रक्रिया चल रही है, तो अब तक इनके लिए वैकल्पिक आवास या उचित पुनर्वास की व्यवस्था क्यों नहीं की गई। अदालत ने संकेत दिया कि इस मामले में प्रशासनिक सुविधा से ज्यादा मानवीय और संवैधानिक जिम्मेदारी को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

ये भी पढ़ें

घर से ढाई किमी दूर सोसाइटी की 14वीं मंजिल से गिरा 13 साल का बच्चा, इकलौटे बेटे की मौत से सदमे में परिवार
नई दिल्ली
Minor boy died after falling from Tulip Wallet Society 14th floor in Gurugram under suspicious circumstances

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Supreme Court

Updated on:

03 Feb 2026 02:03 pm

Published on:

03 Feb 2026 02:02 pm

Hindi News / Delhi / New Delhi / ‘नागरिकता दी तो आवास क्यों नहीं दिया’, पाकिस्तानी हिंदुओं के साथ सुप्रीम कोर्ट…उनके झुग्गी-झोपड़ियों पर नहीं चलेगा बुलडोजर
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

नई दिल्ली

दिल्ली न्यूज़

ट्रेंडिंग

सहारनपुर के डायमंड शोरूम में एक ही चोर ने की थी चोरी! पांच गिरफ्तार, करोड़ों के गहने बरामद

Crime
नई दिल्ली

करोड़ों के गबन मामले में गोविंदा, चंकी पांडे, शक्ति कपूर और सांसद मनोज तिवारी पर FIR!

Fir against Govinda
नई दिल्ली

घर से ढाई किमी दूर सोसाइटी की 14वीं मंजिल से गिरा 13 साल का बच्चा, इकलौटे बेटे की मौत से सदमे में परिवार

Minor boy died after falling from Tulip Wallet Society 14th floor in Gurugram under suspicious circumstances
नई दिल्ली

ड्यूटी पर तैनात हेड कॉन्स्टेबल पर अचानक झपट पड़ी महिला, पहले दांतों से कंधे पर काटा फिर फाड़ दी वर्दी, जानें पूरा मामला

police offer assaulted woman attacks on cop during duty in east delhi
नई दिल्ली

पुलिस और डकैतों के बीच फिल्मी अंदाज में मुठभेड़, आरोपी दो डकैतो को लगी गोली

Encounter
नई दिल्ली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.