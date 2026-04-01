जंगल में चल रही थी गोवंश कटान की तैयारी, अचानक पहुंच गई सहारनपुर पुलिस

पुलिस के अनुसार जैसे ही टीम बाग में पहुंची तो पुलिस टीम को देखते ही दोनों लोगों फायरिंग कर दी। इसके बाद पुलिस की ओर से गोली चलाई गई तो एक आरोपी के पैर में गोली लगी और मौके पर ही गिर पड़ा। इसका साथी फरार हो गया। कुछ देर बाद जब पुलिस को लगा कि अब आगे बढ़ा सुरक्षित है तो पुलिस टीम आगे बढ़ी और आरोपी को पकड़कर उठाया। इसके बाद इसे अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में आरोपी ने अपना नाम उस्मान उर्फ मानी पुत्र नानू मूल निवासी कमेला कॉलोनी थाना कुतुबशेर और हाल निवासी ग्राम बुड्ढाखेडा थाना चिलकाना बताया। इसके कब्जे से एक तमंचा .315 बोर और दो जिंदा कारतूस मिले। दो खोखा कारतूस भी पुलिस ने मौके से बरामद किए। मौके से एक जिंदा गोवंश भी मिला। आगे पूछताछ करने पर पता चला कि आरोप कुतुबशेर थाने का हिस्ट्रीशीटर है।