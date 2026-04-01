सहारनपुर में शराब माफिया की करोड़ों रुपये कीमत की संपत्ति कुर्क

06 मार्च 2021 को मोहम्मद आरिफ जमील सहायक आबकारी आयुक्त प्रवर्तन मेरठ ने एसआईटी लखनऊ में शिकायत करते हुए मुकदमा दर्ज कराया था। जब पुलिस ने जांच की तो 14 अन्य लोगों के नाम सामने आए। इस तरह पुलिस की ओर से इस मामले में कुल 30 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय के समक्ष पेश किया। इनमें से तीन को हाइकोर्ट से प्रोसेडिंग स्टे मिल गया था। इसी मामले में जिलाधिकारी के आदेशों पर 9 दिसंबर 2025 को थाना कोतवाली देहात में एक मुकदमा दर्ज किया गया। जिलाधिकारी के आदेश पर ही अब पुलिस ने इस मामले में गैंगस्टर अधिनियम की धारा 14 (1) के तहत तीन अभियुक्तों मनोज जायसवाल पुत्र स्वर्गीय ओमप्रकाश जासवाल निवासी ग्रीन पार्क बारादरी थाना बारादरी जनपद बरेली, अजय जायसवाल पुत्र स्वर्गीय रामनाथ जायसवाल निवासी ग्राम-बल्लिया थाना भमौरा जनपद-बरेली व नीरज जायसवाल पुत्र स्वर्गीय ओम प्रकाश जायसवाल निवासी पांच ग्रीनपार्क थाना बारादरी बरेली की कुल 48 करोड़ 99 लाख 16 हजार रुपये कीमत की संपत्ति को कुर्क किया है। है को राज्य सरकार के पक्ष में कुर्क किया गया