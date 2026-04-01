8 अप्रैल 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नई दिल्ली

सहारनपुर में शराब माफिया की करोड़ों रुपये कीमत की संपत्ति कुर्क

UP Crime सहारनपुर पुलिस ने मूल रूप से बरेली के रहने वाले शराब माफिया के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। आरोपी की करीब 49 करोड़ रुपये की चल-अचल संपत्ति को कुर्क कर लिया गया है। पुलिस ने बकायदा ढोल नगाड़ों के साथ यह कार्रवाई की और क्षेत्र में लाउडस्पीकर के माध्यम से लोगों को बताया [&hellip;]

2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Shivmani Tyagi

Apr 08, 2026

saharanpur news

पुलिस की ओर से संपत्ति पर लगाया गया नोटिस ( फोटो सहारनपुर पुलिस )

UP Crime सहारनपुर पुलिस ने मूल रूप से बरेली के रहने वाले शराब माफिया के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। आरोपी की करीब 49 करोड़ रुपये की चल-अचल संपत्ति को कुर्क कर लिया गया है। पुलिस ने बकायदा ढोल नगाड़ों के साथ यह कार्रवाई की और क्षेत्र में लाउडस्पीकर के माध्यम से लोगों को बताया कि यह कार्रवाई पुलिस की ओर से की जा रही है।

ये है पूरा मामला

इस मामले में मुख्य आरोपी प्रणय अनेजा पुत्र स्वर्गीय हरीश अनेजा है। प्रणय पर टपरी स्थित शराब की फैक्ट्री में बड़ा गोलमाल करने के आरोप हैं। आरोपों के अनुसार एक गिरोह बनाकर को-ऑपरेटिव लिमिटेड टपरी से एक बिल्टी पास पर दो बार गाड़ी निकाली जा रही थी। इस तरह अवैध रूप से देशी शराब बनाकर उसका परिवहन व विक्रय किया गया और सरकार को राजस्व की हानि पहुंचाई गई। इसके साथ ही महत्वपूर्ण अभिलेखों में फर्जीवाड़ा व हेरा-फेरी तथा जीपीएस, सीसीटीवी आदि जैसे तकनीकी पर्यवेक्षण उपकरणों में अवैध रूप से छेड़-छाड़ करके बड़ी मात्रा में एक्साइज की चोरी की गई। इसके अलावा इन्कमटैक्स की चोरी भी की गई। करीब 11 ही महीनों की अवधि में करीब 35 करोड़ रुपये की एक्साइज चोरी कर ली गई। पुलिस ने मौके से 1500 पेटी देशी शराब, एक ट्रक, सीपीयू व बार कोड स्कैनर बरामद हुए थे।

ऐसे खुला था मामला ( UP Crime )

06 मार्च 2021 को मोहम्मद आरिफ जमील सहायक आबकारी आयुक्त प्रवर्तन मेरठ ने एसआईटी लखनऊ में शिकायत करते हुए मुकदमा दर्ज कराया था। जब पुलिस ने जांच की तो 14 अन्य लोगों के नाम सामने आए। इस तरह पुलिस की ओर से इस मामले में कुल 30 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय के समक्ष पेश किया। इनमें से तीन को हाइकोर्ट से प्रोसेडिंग स्टे मिल गया था। इसी मामले में जिलाधिकारी के आदेशों पर 9 दिसंबर 2025 को थाना कोतवाली देहात में एक मुकदमा दर्ज किया गया। जिलाधिकारी के आदेश पर ही अब पुलिस ने इस मामले में गैंगस्टर अधिनियम की धारा 14 (1) के तहत तीन अभियुक्तों मनोज जायसवाल पुत्र स्वर्गीय ओमप्रकाश जासवाल निवासी ग्रीन पार्क बारादरी थाना बारादरी जनपद बरेली, अजय जायसवाल पुत्र स्वर्गीय रामनाथ जायसवाल निवासी ग्राम-बल्लिया थाना भमौरा जनपद-बरेली व नीरज जायसवाल पुत्र स्वर्गीय ओम प्रकाश जायसवाल निवासी पांच ग्रीनपार्क थाना बारादरी बरेली की कुल 48 करोड़ 99 लाख 16 हजार रुपये कीमत की संपत्ति को कुर्क किया है। है को राज्य सरकार के पक्ष में कुर्क किया गया

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

crime

Published on:

08 Apr 2026 08:59 pm

Hindi News / Delhi / New Delhi / सहारनपुर में शराब माफिया की करोड़ों रुपये कीमत की संपत्ति कुर्क

बड़ी खबरें

View All

नई दिल्ली

दिल्ली न्यूज़

ट्रेंडिंग

एशिया के सबसे बड़े वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर और दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने सहारनपुर पहुंच रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

PM Modi
नई दिल्ली

कमरे में प्रेमी संग थी महिला, एक घंटे बाद बेड बॉक्स में मिली लाश; जानिए आखिर ऐसा क्या हुआ!

delhi mongolpuri murder woman dead body found in bed box pg
नई दिल्ली

शादीशुदा होने के बावजूद लिव-इन में रहना अपराध नहीं! दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा- ‘सुरक्षा पाना हर वयस्क का अधिकार’

राज्य

‘BJP के दबाव में है चुनाव आयोग’, अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट पर साधा निशाना

kejriwal slams election commission west bengal post bjp allegation
नई दिल्ली

दिल्ली में भारत के प्रथम राष्ट्रीय ज्योतिष महाकुंभ का हुआ भव्य आयोजन, एक मंच पर जुटे देश के जाने-माने ज्योतिषी

नई दिल्ली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.