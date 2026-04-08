‘BJP के दबाव में है चुनाव आयोग’, अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट पर साधा निशाना

केजरीवाल ने इस पोस्ट की आलोचना करने के साथ सीधे तौर पर हस्तक्षेप करते हुए चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली और उसकी स्वायत्तता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अपनी सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए उन्होंने आरोप लगाया कि आयोग का यह कदम न केवल पक्षपातपूर्ण है, बल्कि लोकतांत्रिक गरिमा और संवैधानिक मर्यादाओं के भी विपरीत है। केजरीवाल के इस कड़े रुख ने एक बार फिर निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया और संस्थागत स्वतंत्रता को लेकर एक नई बहस छेड़ दी है।