बजट नहीं, ‘एक लाख करोड़ का घोटाला’ है; AAP ने बोला बड़ा हमला

Budget Delhi 2026: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज दिल्ली का ₹1,03,700 करोड़ का दूसरा बजट पेश करते हुए कई बड़ी घोषणाएं कीं, लेकिन आम आदमी पार्टी ने इसे 'फर्जी' बताते हुए सरकार पर तीखा हमला बोला है। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने बजट की पारदर्शिता पर सवाल उठाते हुए कहा कि विधानसभा में ₹1 लाख करोड़ के खर्च पर पूछे गए सवालों के केवल गोलमोल जवाब मिले हैं। उन्होंने तुलना करते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल ₹75 हजार करोड़ के बजट में ही मोहल्ला क्लिनिक, मुफ्त बिजली-पानी, विश्वस्तरीय स्कूल-अस्पताल और बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा जैसी सुविधाएं दे रहे थे, जबकि वर्तमान बजट में जनता के लिए कुछ भी ठोस नहीं है।