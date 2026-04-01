एशिया के सबसे बड़े वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर और दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने सहारनपुर पहुंच रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

करीब 12 से 13 हजार करोड़ रुपए कीमत की इस परियोजना के शुरू होने के बाद अब इसका लाभ देश की जनता को मिल सकेगा। इस एक्सप्रेसवे की खास बात यह भी है कि इसमें करीब 12 किलोमीटर लंबा एशिया का सबसे बड़ा एलिवेटेड वाइल्डलाइफ कॉरिडोर भी है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की सीमा को जोड़ने वाले सहारनपुर के कस्बे गणेशपुर से यह एलिवेटेड रोड शुरू होकर डाट कली मंदिर तक जाता है। डाट कली मंदिर की जो गुफा है वहीं से यह एक्सप्रेसने देहरादून पहुंचेगा।