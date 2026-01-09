9 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

नई दिल्ली

एम्बुलेंस में गैंगरेप के आरोपियों की हुई परेड, पीड़िता ने भीड़ में ही दोनों को पहचाना

Rape पीड़िता को पहचान के लिए जेल बुलाया गया था। जेल में पीड़िता ने मजिस्ट्रेट के सामने ही दोनों को पहचान लिया।

2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Shivmani Tyagi

Jan 09, 2026

Rape

प्रतीकात्मक फोटो ( स्रोत Gemini )

Rape फरीदाबाद में चलती एम्बुलेंस में हुए गैंगरेप की पीड़िता ने दोनों आरोपियों को कई बंदियों के बीच पहचान लिया। पहचान के लिए जेल में इनकी परेड कराई गई थी। एक तरफ मजिस्ट्रेट बैठे और दूसरी तरफ पीड़िता को खड़ा किया गया और सामने कई बंदियों की परेड कराई गई। कई बंदियों के बीच पीड़िता ने दोनों की पहचान कर ली।

पुलिस अब पुख्ता सबूत हमारे पास

पहचान परेड के बाद इस मामले में पुलिस का कहना है कि आरोपियों के खिलाफ लगभग सभी पुख्ता सबूत इकट्ठा कर लिए गए हैं। इन सबूतों के आधार पर पुलिस मजबूती के साथ आरोपियों के खिलाफ अदालत में उनका जुर्म साबित कर पाएगी। चार्जशीट में कोई कमी ना रहे और सभी पुख्ता सबूत जुटा लिए जाए इसलिए पुलिस ने आरोपियों की जेल में पहचान परेड कराई है। पहचान हो जाने के बाद अब आरोपियों को भी सजा का डर सता रहा है।

चलती एम्बुलेंस में की गई थी घटना ( Rape )

यह घटना फरीदाबाद की है। पिछले दिनों एक महिला के साथ चलती एम्बुलेंस में दरिंदगी की गई थी। दो लोगों ने मिलकर महिला के साथ दुष्कर्म किया था। बाद में आरोपी महिला को एम्बुलेंस से फेंक कर भाग गए थे। पुलिस ने एम्बुलेंस बरामद करने के बाद दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था लेकिन इनकी शिनाख्त पीड़िता से करानी थी। पीड़िता का अस्पताल में उपचार चल रहा था। अब पीड़िता की हालत में सुधार होने पर आरोपियों की जेल में परेड कराई गई।

ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने महिला नो दोनों को पहचाना

ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने यह परेड हुई और कम से कम दस बंदियों को खड़ा किया गया था। इन्ही के बीच में दो वो आरोपी थे जिन पर महिला के साथ दुष्कर्म करने के आरोप हैं। पीड़िता ने इन बंदियों के बीच में खड़े किए गए दोनों आरोपियों की पहचान कर ली और बता दिया कि इन्ही दोनों ने उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। इस आधार पर अब पुलिस का कहना है की ठोस चार्जशीट आरोपियों के खिलाफ अदालत में पेश की जाएगी ताकि उन्हें अधिक से अधिक दंड दिलाया जा सके। पुलिस का कहना है कि वह सभी सबूत जुटा लिए गए हैं जिनके आधार पर अदालत में आरोपियों के जुर्म को साबित करने में मदद मिलेगी।

फरीदाबाद में एम्बुलेंस की चेकिंग स्टार्ट

घटना के बाद फरीदाबाद आरटीओ ने एम्बुलेंस की जांच शुरू कर दी है। फरीदाबाद में जितनी भी एम्बुलेंस संचालित हो रही हैं उनके रजिस्ट्रेशन के साथ-साथ उनमें चलने वाले स्टाफ का भी वेरिफिकेशन कराया जा रहा है ताकि भविष्य में इस तरह की वारदात की पुनरावृत्ति ना हो सके। फिलहाल बड़ी खबर यही है कि इस घटना के बाद से पीड़िता का स्वास्थ्य ठीक नहीं था और चिकित्सकों ने पुलिस को उसका बयान ना लेने की सलाह दी थी। अब स्वास्थ्य में सुधार होने के बाद अब जेल में ही ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने आरोपियों की पहचान परेड कराई गई। पुलिस ने आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। इन्हें गिरफ्तार करके न्यायालय के समक्ष पेश किया गया था जहां से इन्हे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

09 Jan 2026 07:54 am

Published on:

09 Jan 2026 07:53 am

Hindi News / Delhi / New Delhi / एम्बुलेंस में गैंगरेप के आरोपियों की हुई परेड, पीड़िता ने भीड़ में ही दोनों को पहचाना

बड़ी खबरें

View All

नई दिल्ली

दिल्ली न्यूज़

ट्रेंडिंग

12 साल बाद भी पिता नहीं बना तो सर्द रात में करने लगा तांत्रिक क्रिया ! हो गई मौत

Saharanpur
नई दिल्ली

वजीरपुरा फ्लाईओवर पर फिर बड़ा हाद्सा! इंजीनयरिंग की खामी की आशंका में जांच की सिफारिश

Road Accident
नई दिल्ली

बिना प्रमाण के खोखला दावा करना ठीक नहीं…पत्नी के पक्ष में खड़ा हुआ दिल्ली हाईकोर्ट, पति हैरान

Delhi High Court Decision in husband-wife dispute
नई दिल्ली

पीठ की हड्डी चटकाने के बहाने बिस्तर पर पटका फिर…नाबालिग शूटर ने बताई फाइव स्टार होटल रूम की पूरी सच्चाई

minor shooter harassment national coach ankush bharadwaj suspended after pocso case
नई दिल्ली

‘मेरा गुरु नहीं है उमर खालिद’, दिल्ली की कोर्ट में शरजील इमाम ने ऐसा क्यों कहा?

Sharjeel Imam statement, Umar Khalid case, Delhi riots conspiracy, JNU connection, UAPA case, शरजील इमाम बयान, उमर खालिद केस, दिल्ली दंगे साजिश मामला, JNU कनेक्शन, UAPA केस,
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.