एम्बुलेंस में गैंगरेप के आरोपियों की हुई परेड, पीड़िता ने भीड़ में ही दोनों को पहचाना

घटना के बाद फरीदाबाद आरटीओ ने एम्बुलेंस की जांच शुरू कर दी है। फरीदाबाद में जितनी भी एम्बुलेंस संचालित हो रही हैं उनके रजिस्ट्रेशन के साथ-साथ उनमें चलने वाले स्टाफ का भी वेरिफिकेशन कराया जा रहा है ताकि भविष्य में इस तरह की वारदात की पुनरावृत्ति ना हो सके। फिलहाल बड़ी खबर यही है कि इस घटना के बाद से पीड़िता का स्वास्थ्य ठीक नहीं था और चिकित्सकों ने पुलिस को उसका बयान ना लेने की सलाह दी थी। अब स्वास्थ्य में सुधार होने के बाद अब जेल में ही ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने आरोपियों की पहचान परेड कराई गई। पुलिस ने आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। इन्हें गिरफ्तार करके न्यायालय के समक्ष पेश किया गया था जहां से इन्हे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था।