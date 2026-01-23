कौन हैं 26 साल की CRPF अधिकारी सिमरन बाला? जिनके कंधों पर पुरुष बटालियन लीड करने की जिम्मेदारी

सिमरन का यह नेतृत्व भारत के सबसे बड़े अर्धसैनिक बल के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यह क्षण गौरवमयी होने के साथ-साथ देश की सुरक्षा सेवाओं में महिलाओं की बढ़ती भूमिका को भी दर्शाएगा। गणतंत्र दिवस परेड में सिमरन बाला की इस भूमिका को अभूतपूर्व माना जा रहा है। अपनी व्यापक परिचालन क्षमता और विशालता के लिए पहचान वाली सीआरपीएफ की परेड में अभी तक परंपरागत रूप से पुरुष अधिकारी ही नेतृत्व करते हुए आए हैं। दल कमांडर के रूप में उनकी नियुक्ति संस्थागत परिवर्तन का प्रतीक तो है ही यह बदलाव देश में सशस्त्र बलों में लैंगिक समानता का संदेश भी देता है।