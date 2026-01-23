23 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नई दिल्ली

कौन हैं 26 साल की CRPF अधिकारी सिमरन बाला? जिनके कंधों पर पुरुष बटालियन लीड करने की जिम्मेदारी

Republic Day देश में 77वें गणतंत्र दिवस की तैयारी चल रही है। इस बार दिल्ली में कर्तव्य पथ पर होने वाली परेड में 26 वर्षीय सहायक कमाडेंट सिमरन बाला एक पुरुष टुकड़ी का नेतृत्व करेंगी। यह पहली बार है जब देश की एक बड़ी फोर्स की सेना टुकड़ी का गणतंत्र दिवस पर महिला अधिकारी नेतृत्व [&hellip;]

less than 1 minute read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Shivmani Tyagi

Jan 23, 2026

Republic Day

प्रतीकात्मक फोटो ( Gemini )

Republic Day देश में 77वें गणतंत्र दिवस की तैयारी चल रही है। इस बार दिल्ली में कर्तव्य पथ पर होने वाली परेड में 26 वर्षीय सहायक कमाडेंट सिमरन बाला एक पुरुष टुकड़ी का नेतृत्व करेंगी। यह पहली बार है जब देश की एक बड़ी फोर्स की सेना टुकड़ी का गणतंत्र दिवस पर महिला अधिकारी नेतृत्व करेंगी। इस उपलब्धि को महिला सशक्तिकरण के रूप में देखा जा रहा है।

जानिए कौन हैं सिमरन बाला

26 वर्षीय सीआरपीएफ सहायक कमांडेंट सिमरन बाला मूल रूप से जम्मू-कश्मीर की रहने वाली हैं। 26 जनवरी को दिल्ली के कर्तव्य पथ पर वह गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल हो रही हैं। खास है कि, बाला अपनी फोर्स की पुरुष टुकड़ी का नेतृत्व करेंगी। यह गौरव के साथ एक ऐतिहासिक क्षण होगा। ऐतिहासिक इसलिए भी क्योंकि यह पहली बार है जब गणतंत्र दिवस की परेड में सीआरपीएफ के पुरुषों की टुकड़ी को कोई महिला अफसर लीड करेंगी। CRPF की इस टुकड़ी में 140 से अधिक पुरुष कर्मी होंगे।

140 पुरुषों की होगी टुकड़ी ( Republic Day )

सिमरन का यह नेतृत्व भारत के सबसे बड़े अर्धसैनिक बल के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यह क्षण गौरवमयी होने के साथ-साथ देश की सुरक्षा सेवाओं में महिलाओं की बढ़ती भूमिका को भी दर्शाएगा। गणतंत्र दिवस परेड में सिमरन बाला की इस भूमिका को अभूतपूर्व माना जा रहा है। अपनी व्यापक परिचालन क्षमता और विशालता के लिए पहचान वाली सीआरपीएफ की परेड में अभी तक परंपरागत रूप से पुरुष अधिकारी ही नेतृत्व करते हुए आए हैं। दल कमांडर के रूप में उनकी नियुक्ति संस्थागत परिवर्तन का प्रतीक तो है ही यह बदलाव देश में सशस्त्र बलों में लैंगिक समानता का संदेश भी देता है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

23 Jan 2026 10:58 am

Published on:

23 Jan 2026 09:43 am

Hindi News / Delhi / New Delhi / कौन हैं 26 साल की CRPF अधिकारी सिमरन बाला? जिनके कंधों पर पुरुष बटालियन लीड करने की जिम्मेदारी

बड़ी खबरें

View All

नई दिल्ली

दिल्ली न्यूज़

ट्रेंडिंग

एक-एक चुनाव को अत्यधिक गंभीरता से ले रहा है भाजपा का नया नेतृत्व

नई दिल्ली

हर 15 मिनट में एक वाहन चोरी…दिल्ली में सरकारी आंकड़े देख हैरान रह जाएंगे आप, जानें क्या है हकीकत ?

वाहन चोरी
नई दिल्ली

दस बेटियों की मां ने 11वीं बार नॉर्मल डिलीवरी से दिया बेटे को जन्म

सुनिता
नई दिल्ली

IMD Rain Alert: क्या विदा ले रही है ठंड? दिल्ली में 7 साल का सबसे गर्म जनवरी दिन, IMD ने दी बारिश की चेतावनी

Delhi warmest January day, Delhi weather today, Delhi temperature record,
राष्ट्रीय

नाबालिग पर कहर बनकर टूटा CRPF जवान, पसलियां तोड़ी…नाखून उखाड़ा, बच्ची के चिल्लाने की आवाज सुनकर पहुंचे पड़ोसी

A CRPF jawan assaulted a 10-year-old girl in Noida
नई दिल्ली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.