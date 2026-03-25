’16 बम लगाए गए हैं…दोपहर 1.40 पर होगा विस्फोट’, दिल्ली विधानसभा को दूसरी बार धमाके की धमकी

लगातार दूसरी बार बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद दिल्ली पुलिस ने जानकारी दी है कि मामले को गंभीरता से लिया गया है और सुरक्षा एजेंसियां इस धमकी की जांच कर रही हैं। सूचना मिलने के बाद हर हिदायती कदम उठाए जा रहे हैं। पुलिस ने बताया कि इसके पहले भी स्पीकर को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी लेकिन जांच के बाद उस धमकी को फर्जी करार दे दिया गया था।