दिल्ली में 7 नहीं, 10 से ज्यादा सांसद… विधायक होंगे 100 के पार, परिसीमन के बाद बदलेगा सियासी नक्शा

राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहां फिलहाल 7 लोकसभा सीटें और 70 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन परिसीमन के बाद इन आंकड़ों में बड़ा इजाफा होने वाला है। अभी केवल कयास लगाए जा रहे हैं कि जब परिसीमन की प्रक्रिया पूरी होगी तो दिल्ली में लोकसभा की सीटें 7 से बढ़कर 10 से अधिक होंगी। वहीं, देश की राजधानी में 100 से ज्यादा विधायकों का चुनाव किया जाएगा। इसके अलावा महिला आरक्षण लागू होने के बाद करीब 33 प्रतिशत सीटें महिलाओं के लिए सुरक्षित होंगी, जिससे लोकसभा में कम से कम 4 महिला सांसद और विधानसभा में करीब 35 महिला विधायक चुने जा सकते हैं।