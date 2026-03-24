24 मार्च 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नई दिल्ली

अलविदा हरीश! 13 साल के बिस्तर के सफर का अंत… दर्द भरी जिंदगी से मिली ‘गरिमापूर्ण विदाई’

harish rana Death: गाजियाबाद के हरीश राणा का 13 साल कोमा में रहने के बाद AIIMS में निधन। सुप्रीम कोर्ट ने दी थी पैसिव यूथेनेशिया की इजाजत। जानें भारत में इच्छा मृत्यु से जुड़ा यह ऐतिहासिक मामला।

2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Imran Ansari

Mar 24, 2026

Harish Rana AIIMS Death

harish rana Death: गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन के निवासी हरीश राणा, जो पिछले 13 वर्षों से एक 'जिंदा लाश' बनकर बिस्तर पर थे, आखिरकार जिंदगी की जंग हार गए। मंगलवार (24 मार्च 2026) को दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) में उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। हरीश राणा भारत के उन दुर्लभ मामलों में से एक थे, जिन्हें देश की सर्वोच्च अदालत (सुप्रीम कोर्ट) ने 'इच्छा मृत्यु' (पैसिव यूथेनेशिया) की अनुमति प्रदान की थी।

हरीश राणा की त्रासदी 13 साल पहले एक भयानक हादसे के साथ शुरू हुई थी। इस दुर्घटना के बाद वे ऐसी स्थिति में पहुँच गए थे जहाँ वे न तो हिल सकते थे, न बोल सकते थे और न ही किसी प्रकार की प्रतिक्रिया दे सकते थे। पिछले एक दशक से भी अधिक समय से वे केवल मशीनों और जीवन रक्षक उपकरणों (लाइफ सपोर्ट सिस्टम) के सहारे ही सांसें ले रहे थे। उनके परिवार के लिए उन्हें इस अवस्था में देखना एक असहनीय मानसिक और भावनात्मक पीड़ा थी।

SC का ऐतिहासिक फैसला और 'पैसिव यूथेनेशिया'

हरीश की निरंतर बिगड़ती हालत और सुधार की कोई गुंजाइश न होने के कारण उनके परिवार ने कानूनी लड़ाई लड़ी। अंततः, सुप्रीम कोर्ट ने मानवीय आधार पर 'पैसिव यूथेनेशिया' (Passive Euthanasia) यानी जीवन रक्षक उपकरण हटाने की अनुमति दी थी। कोर्ट ने माना था कि गरिमा के साथ मरना भी जीवन के अधिकार का एक हिस्सा है। सर्वोच्च न्यायालय का यह निर्णय भारत में चिकित्सा और कानूनी इतिहास के लिए एक बड़ी मिसाल बन गया, जिसने असाध्य रोगों से जूझ रहे मरीजों के लिए 'सम्मानजनक विदाई' का मार्ग प्रशस्त किया।

कानूनी मिसाल बना हरीश राणा का मामला

चिकित्सा विशेषज्ञों और कानूनी जानकारों का मानना है कि हरीश राणा का मामला भविष्य में इसी तरह की परिस्थितियों का सामना कर रहे परिवारों के लिए एक संदर्भ बिंदु का काम करेगा। 13 सालों तक मेडिकल सपोर्ट पर रहने के बाद, मंगलवार को लाइफ सपोर्ट हटाए जाने की प्रक्रिया के बाद उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके निधन के साथ ही एक लंबे समय से जारी शारीरिक पीड़ा का अंत हो गया है, जिसे उनके करीबियों ने 'दर्द भरी जिंदगी से मुक्ति' करार दिया है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Delhi News

Updated on:

24 Mar 2026 05:30 pm

Published on:

24 Mar 2026 05:28 pm

Hindi News / Delhi / New Delhi / अलविदा हरीश! 13 साल के बिस्तर के सफर का अंत… दर्द भरी जिंदगी से मिली ‘गरिमापूर्ण विदाई’

बड़ी खबरें

View All

नई दिल्ली

दिल्ली न्यूज़

ट्रेंडिंग

Delhi Budget 2026: दिल्ली की बहनों को CM रेखा गुप्ता का तोहफा, ‘महिला समृद्धि योजना’ के तहत मिलेंगे 2500 रुपए

Delhi Budget 2026 Rekha Gupta government provide 2,500 per month women Delhi
नई दिल्ली

Delhi Budget 2026: छात्राओं को साइकिल और लैपटॉप, CM रेखा गुप्ता ने शिक्षा बजट के लिए खोला 19,000 करोड़ का खजाना

CM Rekha Gupta will give bicycles and laptops to girl students
नई दिल्ली

पत्नी का दोस्त से चक्कर, डिनर पर बुलाया फिर दोनों को गोली मारकर कर दी हत्या… बेटे ने किया खुलासा

Husband shoots dead friend and wife in Ghaziabad
नई दिल्ली

दिल्ली विधानसभा में हड़कंप: स्पीकर विजेंद्र गुप्ता और मेट्रो स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी, PM मोदी और CM रेखा गुप्ता का भी ईमेल में जिक्र

Bomb threat to Delhi Assembly Speaker Vijender Gupta and Metro station
नई दिल्ली

वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत कर रहा तेजी से विकास: बिरला

नई दिल्ली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.