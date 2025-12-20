20 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

T20 World Cup 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नई दिल्ली

NCR के इस जिले में साढ़े 4 लाख मतदाता ‘गायब’, तलाश में जुटा प्रशासन

SIR in Ghaziabad: एसआईआर अभियान में गाजियाबाद जिले से लगभग 4.5 लाख मतदाता गायब पाए गए हैं। अब इन सभी अपात्र मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जाएंगे।

2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Vishnu Bajpai

image

IMRAN ANSARI

Dec 20, 2025

SIR in Ghaziabad 4.5 lakh names removed voter list

SIR in Ghaziabad: देश के 12 राज्यों में एसआईआर (स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ) की प्रक्रिया चल रही है। इसके तहत अपात्र मतदाताओं की पहचान कर उनका नाम वोटर लिस्ट से हटाया जा रहा है। इसी क्रम में दिल्ली से सटे से यूपी के गाजियाबाद जिले में जब शुद्ध मतदाताओं की सूची निकाली गई तो बीएलओ भी चकरा गए। दरअसल, इस जिले में हजारों की संख्या में नहीं बल्कि साढ़े चार लाख मतदाताओं का कोई अता-पता नहीं मिला। अब इन सभी गायब मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से काटे जाएंगे।

जिला प्रशासन के अनुसार एसआईआर (Special Intensive Revision) के दौरान यह पाया गया है कि लगभग 3.98 लाख मतदाता अपने जिले को छोड़कर अन्य जिलों में चले गए हैं। वहीं, 64 हजार ऐसे मतदाता भी हैं, जिनकी मृत्यु हो चुकी है, लेकिन उनके नाम अभी भी वोटर लिस्ट में मौजूद थे। इन मामलों में नियम के अनुसार सत्यापन के बाद इन मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जा रहे हैं। इसके अलावा, कुछ मतदाता दो या अधिक स्थानों पर शामिल पाए गए, जिन्हें भी हटाया जा रहा है।

इस विधानसभा में सबसे ज्यादा अपात्र मतदाता

बता दें कि गाजियाबाद के साहिबाबाद विधानसभा क्षेत्र में बाहर जाने वाले मतदाताओं की संख्या सबसे ज्यादा पाई गई है। इसके साथ ही, बाहर से आने वाले मतदाता भी यहां बढ़ रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि तेज़ी से बढ़ता रोजगार और आवासीय बदलाव इसके मुख्य कारण हैं।वहीं, मुरादनगर विधानसभा क्षेत्र में भी दूसरे जिलों में जाने वाले मतदाताओं की संख्या अधिक है, जिससे इस क्षेत्र की वोटर लिस्ट में बड़े बदलाव की संभावना है।

64 हजार मतदाता पाए गए मृत

एसआईआर प्रक्रिया के दौरान पता चला कि वोटर लिस्ट से उनका नाम नहीं हटाया गया था जिन मतदाताओं की मृत हो चुकी है। अब अभियान के दौरान मतृकों की लिस्ट तैयार की जा रही। इन सभी के नाम हटाए जाएंगे। ऐसे 64 हजार मतदाता सामने आए हैं, जिनकी मृत्यु हो चुकी है। एडीएम वित्त एवं प्रशासन सौरभ भट्ट ने मतदाताओं से अपील की है कि वे अपने मतदाता विवरण की जांच जरूर करें, ताकि किसी भी तरह की त्रुटि समय रहते सुधार ली जा सके। इस अभियान के दौरान मृतक मतदाताओं और स्थानांतरित लोगों की सूची तैयार कर वोटर लिस्ट को अपडेट किया जा रहा है।

गायब मतदाताओं खोज रहे बीएलओ ( SIR in Ghaziabad )

उप जिला निर्वाचन अधिकारी सौरभ भट्ट ने यह भी कहा है कि जिन मतदाताओं का पता नहीं चल पा रहा है उनको खोजने का काम किया जा रहा है। इसमें बीएलओ के सहयोग के लिए बीएलए की मदद ली जा रही है। गायब मतदाताओं की सूची पोलिंग बूथों पर चस्पा की गई है और गाजियाबाद एनआइसी की वेबसाइट पर अपलोड की गई है, जिससे कि यदि किसी व्यक्ति का नाम गलती से अनट्रेस श्रेणी में शामिल हो गया है तो वह आपत्ति दर्ज कराकर उसमें सुधार करवा लें।

ये भी पढ़ें

आप समन जारी नहीं कर सकते…सुप्रीम कोर्ट ने पलटा पटना हाईकोर्ट का फैसला
राज्य
Supreme Court overturned Patna High Court decision

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

SIR-BLO

uttar pradesh news

Updated on:

20 Dec 2025 02:13 pm

Published on:

20 Dec 2025 02:12 pm

Hindi News / Delhi / New Delhi / NCR के इस जिले में साढ़े 4 लाख मतदाता ‘गायब’, तलाश में जुटा प्रशासन

बड़ी खबरें

View All

नई दिल्ली

दिल्ली न्यूज़

ट्रेंडिंग

दिल्ली उपचुनाव पर फिर गरमाई सियासत…AAP नेता सीमा गोयल ने कोर्ट में लगाई याचिका

Delhi MCD by-election 2025 Rohini Court notice to Election Commission on AAP candidate Seema Goyal plea
नई दिल्ली

एक घंटे में पहुंच जाएंगे दिल्ली से पानीपत, इस रूट पर दौड़ेगी नमो भारत ट्रेन…बनेंगे 17 स्टेशन

Namo Bharat Train journey from Delhi to Panipat in 1 hour
नई दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट में चार जनवरी तक सभी मामलों की सुनवाई बंद, वकील बोले-अर्जेंट मामलों का क्या होगा? CJI का दो टूक जवाब

supreme court 17 days winter vacation cji reaction on urgent cases hearing
नई दिल्ली

एनडीए सरकार की ढाल बनी थी ममता बनर्जी

नई दिल्ली

आप समन जारी नहीं कर सकते…सुप्रीम कोर्ट ने पलटा पटना हाईकोर्ट का फैसला

Supreme Court overturned Patna High Court decision
राज्य
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.