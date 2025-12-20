NCR के इस जिले में साढ़े 4 लाख मतदाता ‘गायब’, तलाश में जुटा प्रशासन

एसआईआर प्रक्रिया के दौरान पता चला कि वोटर लिस्ट से उनका नाम नहीं हटाया गया था जिन मतदाताओं की मृत हो चुकी है। अब अभियान के दौरान मतृकों की लिस्ट तैयार की जा रही। इन सभी के नाम हटाए जाएंगे। ऐसे 64 हजार मतदाता सामने आए हैं, जिनकी मृत्यु हो चुकी है। एडीएम वित्त एवं प्रशासन सौरभ भट्ट ने मतदाताओं से अपील की है कि वे अपने मतदाता विवरण की जांच जरूर करें, ताकि किसी भी तरह की त्रुटि समय रहते सुधार ली जा सके। इस अभियान के दौरान मृतक मतदाताओं और स्थानांतरित लोगों की सूची तैयार कर वोटर लिस्ट को अपडेट किया जा रहा है।