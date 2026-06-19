माउंट कैलाश हत्याकांड: पोस्टमार्टम में गर्दन पर ‘मेडिकल चीरे’ जैसा निशान, आरोपी डॉक्टर बोला- मुझे फांसी दे दो, 10 साल से चल रहा OCD का इलाज

एक अधिकारी ने बताया कि हाल में उनके मन में बहुत गुस्से और हिंसा वाले ख्याल आ रहे थे। कथित तौर पर वह खुद को या अपने परिवार के किसी सदस्य को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोच रहे थे। पुलिस का कहना है कि घर में मीना की नौकरी को लेकर तनाव चल रहा था। बताया जा रहा है कि गुप्ता उसे काम से हटाना चाहते थे, लेकिन उनकी पत्नी चाहती थीं कि मीना काम करती रहे, क्योंकि वह कई सालों से उनके साथ थी और उसने परिवार का बहुत ध्यान रखा था। मीना उनके बुरे वक्त में भी उनके साथ खड़ी रही थी। उसने गुप्ता की मां की देखभाल में भी मदद की थी, जिनका करीब डेढ़ साल पहले कैंसर से लड़ते हुए निधन हो गया था।