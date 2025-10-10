हर 15 मिनट में एक बच्ची रेप का शिकार, सुप्रीम कोर्ट ने कहा-छोटी उम्र से ही बच्चों को देनी होगी यौन शिक्षा

Supreme Court: देश में लगभग हर 15 मिनट पर एक बच्ची दुष्कर्म या यौन उत्पीड़न का शिकार हो रही है। यह बात एनसीआरबी के आंकड़ों के आधार पर साबित होती है। हालांकि यह आंकड़ा तीन साल पहले का है। हाल के दिनों की बात करें तो संख्या ज्यादा भी हो सकती है। इसपर अब सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम टिप्पणी की है। इसके साथ दुष्कर्म के एक 15 साल के किशोर को सशर्त जमानत भी दी है। किशोर की जमानत याचिका मंजूर करते हुए सुप्रीम कोर्ट में न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति आलोक अराधे की पीठ ने कहा "यौन शिक्षा सिर्फ 9वीं कक्षा से शुरू नहीं होनी चाह‌िए, बल्कि छोटी उम्र से ही बच्चों को इसके बारे में जागरूक करना होगा। प्राथमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के पाठ्यक्रम में यौन शिक्षा को शामिल करना अनिवार्य होना चाहिए। ताकि छोटी उम्र से ही बच्चों को हार्मोनल बदलावों और शारीरिक देखभाल का उचित ज्ञान कराया जा सके।"