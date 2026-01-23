हर 15 मिनट में एक वाहन चोरी…दिल्ली में सरकारी आंकड़े देख हैरान रह जाएंगे आप, जानें क्या है हकीकत ?

मीडियाकर्मियों को दिए एक बयान में दिल्ली पुलिस के विशेष आयुक्त (अपराध) देवेश चंद्र श्रीवास्तव ने कहा है कि, वाहन चोरी के मामलों में आई कमी के पीछे सीसीटीवी कैमरों की निगरानी, ऑटोमेटेड नंबर प्लेट रिकॉग्निशन यानी एएनपीआर सिस्टम और डेटा आधारित पुलिसिंग वजह बनी है। उन्होंने कहा कि सिर्फ वाहन चोरी के मामलों में ही गिरावट दर्ज नहीं की गई बल्कि चोरी गए वाहनों की बरामदगी का ग्राफ भी बढ़ा है। अधिकारी भले ही वाहन चोरी के मामलों में गिरावट की बात कर रही हो लेकिन यह आंकड़े ही बता रहे हैं दिल्ली में अभी भी वाहन चोरी अन्य चोरी के मामलों से ज्यादा बड़ी चुनौती है। यह चुनौती सिर्फ राजधानी तक ही नहीं बल्कि एनसीआर क्षेत्र में भी वाहन चोरी बड़ी चुनौती है। वाहन चोरी के कुल मामलों में 56 प्रतिशत से अधिक मामले एनसीआर से जुड़े होते हैं।