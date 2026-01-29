UP Cabinet Decision: क्या नोएडा बनेगा महानगर निगम ? सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर यूपी कैबिनेट का बड़ा फैसला! जानिए क्या हुआ

50 साल पुराना है नोएडा का सफर

बता दें कि गौतम बुद्ध नगर जिले में स्थित नोएडा की स्थापना आज से ठीक 50 साल पहले 1976 में 'उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम' के तहत की गई थी। नोएडा प्राधिकरण के पास ही अभी तक यहाँ के प्रशासन और विकास की जिम्मेदारी है। जानकारों का मानना है कि महानगर निगम बनने से स्थानीय चुनाव और पार्षदों की भूमिका बढ़ जाती, लेकिन औद्योगिक विकास की रफ्तार पर इसका क्या असर पड़ता, इसे लेकर सरकार फिलहाल जोखिम नहीं लेना चाहती।

