सहारनपुर में मेढ़ पर चूल्हा जलाया तो किसान को पीट-पीटकर मार डाला

घटना की जानकारी होने पर अन्य ग्रामीण भी मौके पर पहुंच गए। आनन-फानन में इस्लाम को नजदीकी अस्पताल ले जाया गया लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। चिकित्सकों ने इस्लाम को मृत घोषित कर दिया। इस घटना के बाद आरोपी हमलावर फरार हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने इस्लाम के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। इस्लाम के छोटे बेटे प्रवेज ने कोतवाली बेहट पहुंचकर गांव के ही पांच आरोपियों के खिलाफ तहरीर दी। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। घटना के बाद से गांव में पुलिस तैनात है। किसान की मौत के बाद से उसके परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। इस्लाम के चार बेटे हैं। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का पता चल पाएगा। जल्द आरोपियों के गिरफ्तार कर लिया जाएगा।