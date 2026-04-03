मुजफ्फरनगर में पिता ने नाबालिग बेटियों के साथ किया दुष्कर्म! भागते हुए पुलिस ने गोली मारी

इसी क्रम में पुलिस टीम बटेड़ी दतियाना मार्ग पर रजवाहे के पास चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान एक व्यक्ति आता हुआ दिखाई दिया जो पुलिस टीम को देखकर वापस मुड़कर तेज कदमों से चलने लगा। शक होने पर पुलिस टीम ने इसे रुकने के लिए कहा गया लेकिन युवक नहीं रुका और तेज-तेज चलने लगा। पुलिस टीम जैसे ही इसके पास पहुंची तो इसने जान से मारने की नीयत से पुलिस टीम पर फायर कर दिया और जंगल की ओर भागने लगा। पुलिस ने आत्मसमर्पण की चेतावनी दी लेकिन नहीं माना इसके बाद पुलिस की ओर से जवाबी कार्रवाई में फायरिंग की गई। आरोपी के पैर में गोली लगी और मौके पर ही गिर पड़ा। पूछने पर आरोपी ने अपना नाम सोनू पुत्र नारायण बताया। इसके कब्जे से एक तमंचा और कारतूस मिले हैं।