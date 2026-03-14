सीएम के पहुंचने से पहले सहारनपुर में वकील के घर में घुसकर हथियारों के बल पर लूट

एडवोकेट ने पुलिस को बताया कि दोनों बदमाशों के हाथों में चाकू थे। इन्होंने चाकू से हमला करने का डर दिखाया तो पत्नी ने साफ कह दिया कि " हमारे पास कुछ नहीं हा आप देख लो'' इसके बाद बदमाश एडवोकेट के चेम्बर में घुस गए। चेम्बर में रखे 34 हजार रुपये उठा लिए। एडवोकेट ने पुलिस ने को बताया क बदमाशों ने इस वारदात को महज दो से तीन मिनट में अंजाम दिया और फरार हो गए। पुलिस का कहना है कि जल्द आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच पड़ताल की जा रही है। शनिवार को मुख्य्मंत्री योगी आदित्यनाथ सहारनपुर पहुंच रहे हैं। सीएम के आगमन की तैयारियों में पूरे जनपद में गश्त चल रही थी और सुरक्षा व्यवस्था की मॉनेटरिंग चल रही थी। इसी बीच इन बाइक सवार युवकों ने वकील के घर में घुसकर लूट की वारदात को अंजाम दे डाला।