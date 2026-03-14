ट्रांसजेंडर व जेंडर बदलाव के नियम होंगे सख्त, पहचान के लिए मेडिकल बोर्ड होगा जरूरी

विधेयक में जेंडर परिवर्तन के मामलों के लिए भी नई प्रक्रिया तय की गई है। यदि कोई व्यक्ति सर्जरी के जरिए अपना जेंडर बदलता है तो संबंधित मेडिकल संस्थान को इसकी जानकारी जिला मजिस्ट्रेट और मेडिकल प्राधिकरण को देनी होगी। इसके बाद व्यक्ति को आवेदन के साथ मेडिकल सुपरिंटेंडेंट या मुख्य चिकित्सा अधिकारी का प्रमाण पत्र देना होगा, जिसके आधार पर जिला मजिस्ट्रेट जेंडर परिवर्तन का प्रमाण पत्र जारी करेंगे।