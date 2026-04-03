समय पूर्व प्रसव कराने से हो गई थी जच्चा-बच्चा की मौत, एक साल बाद आरोपी दिलशाद और रीना गिरफ्तार

आरोप है कि स्टाफ की इसी लापरवाही से उसकी पत्नी की मौत हो गई। जच्चा बच्चा की मौत के बाद पति ने अस्पताल के स्टाफ के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने मामला दर्ज कर इस पूरे प्रकरण की जांच शुरू की। इस मामले में पुलिस ने गैर इरादतन हत्या के आरोपों में मामला दर्ज किया गया था। जांच में आरोप सही पाए जाने पर पुलिस ने फरार आरोपी दिलशाद पुत्र मजहर हसन निवासी ग्राम गढ़ी मियां कांधला जिला शामली और रीना उर्फ रिया पुत्री अयूब निवासी अहमद शाहपुर पडरा थाना कोतवाली बागपत को गिरफ्तार किया है। दोनों को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया जहां से इन्हें जेल भेज दिया गया है। पुलिस का कहना है कि आगे भी जांच की जा रही है। जो भी आरोपी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।