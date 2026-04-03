दिल्ली से चोरी नेक्सन बनी टार्जन कार! पुलिस को ले गई होटल और पकड़वा दिया देह व्यापार

घटना गुरुवार की है। मेरठ के जानी क्षेत्र में पुलिस टीम वाहनों की चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान एक टाटा नेक्सन कार आती हुई दिखाई दी। पुलिसकर्मी इसे चेक नहीं कर रहे थे लेकिन अचानक से कार की रफ्तार असामान्य तरीके से तेज होती हुई दिखी तो पुलिसकर्मियों का ध्यान इस कार पर चला गया। तुरंत पुलिसकर्मियों ने कार चालक को रुकने का इशारा किया। रुकने पर जांच की गई तो कार पर जो नंबर था वह कार की डिटेल से मैच नहीं कर रहा था। इसके बाद पुलिसकर्मियों ने गंभीरता से जांच करते हुए चेसिस नंबर से ऑन लाइन जांच की तो पता चला कि जिस कार पर यूपी 15 नंबर डला है उसका असली नंबर दिल्ली का है। यह भी जानकारी मिली कि कार दिल्ली से चोरी की गई है और इसकी तलाश के लिए दिल्ली के गोविंदपुरी थाने में FIR दर्ज है। पुलिस ने चालक से पूछताछ की तो उसने अपना नाम अब्दुल रहमान बताया। इसके बाद सख्ती से पूछताछ करने पर उसने हैरान कर देने वाला खुलासा किया।