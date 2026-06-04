दिल्ली-NCR में आंधी-बारिश से थमा तपिश का दौर, जानें आने वाले दिनों में कैसा रहेगा मौसम?

Delhi ncr weather update: दिल्ली-NCR में गुरुवार को अचानक मौसम बदल गया। तेज कड़कड़ाती बिजली, धूलभरी आंधी और झमाझम बारिश ने पूरे इलाके को घेर लिया। इस बारिश से आसमान छूते पारे से परेशान लोगों को राहत तो मिली, लेकिन अचानक आए इस तूफान से कुछ समय के लिए सड़कों पर जाम और कामकाज में मुश्किले भी आई। मौसम विभाग की माने तो पहले ही नाउकास्ट जारी कर दिल्ली के कई इलाकों जैसे नरेला, मॉडल टाउन, सिविल लाइंस, शाहदरा और रेड फोर्ट में 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने और बारिश का अलर्ट दे दिया था।