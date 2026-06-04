‘कॉकरोच जनता पार्टी’ में ‘आप’ कनेक्शन: AAP नेता आशुतोष रांका बने CJP के प्रवक्ता, 6 जून के दिल्ली प्रदर्शन से पहले बड़ा खुलासा

CJP द्वारा जारी परिचय के अनुसार, आशुतोष रांका का शैक्षणिक और पेशेवर रिकॉर्ड काफी प्रभावशाली रहा है। वह भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) कानपुर और प्रतिष्ठित लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स (LSE) के पूर्व छात्र हैं। पेशेवर जीवन में वह लंदन स्थित प्रसिद्ध कंसल्टिंग फर्म मैक्किंजे एंड कंपनी में भी काम कर चुके हैं। पिछले वर्ष भारत लौटने के बाद से वह जयपुर में पर्यावरण, शिक्षा और युवाओं से जुड़े विभिन्न जन अभियानों का नेतृत्व कर रहे हैं। हाल ही में हुए NEET पेपर लीक मामले के खिलाफ चलाए गए आंदोलनों में भी उनकी सक्रिय भूमिका रही है। हालांकि, CJP द्वारा जारी उनके आधिकारिक परिचय में आम आदमी पार्टी से किसी प्रकार के संबंध का उल्लेख नहीं किया गया है और फिलहाल यह भी स्पष्ट नहीं है कि उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दिया है या नहीं।