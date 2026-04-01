मुजफ्फरनगर में ट्रांसफार्मर पर गिरा पांच साल का मासूम, मौके पर मौत परिवार में मचा कोहराम

प्रतीकात्मक फोटो ( स्रोत CahtGPT )
UP News मुजफ्फरनगर की यह घटना आपके रोंगटे खड़े कर देगी। यहां घर के बाहर खेल रहा एक मासूम गली में रखे बिजली के ट्रांसफार्मर की चपेट में आ गया। करंट की चपेट में आने से बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। यह दुर्घटना इतनी भयंकर थी कि जिसने भी देखा सन्न रह गया। घटना के बाद से परिवार में कोहराम मचा हुआ है।
पुलिस क्षेत्राधिकारी रूपाली राव ने बताया कि दुर्घटना जानसठ थाना क्षेत्र की है। पांच वर्षीय बच्चा घर के बाहर खेल रहा था। इसी दौरान वह खेलते-खेलते गली में रखे बिजली के ट्रांसफार्मर से टच हो गया। यह ट्रांसफार्मर खुले में रखा हुआ था। इस कारण बच्चे की करंट की चपेट में आने से मौके पर ही मौत हो गई। दुर्घटना का पता चलने पर परिवार के लोग बच्चे को लेकर नजदीकी अस्पताल पहुंचे लेकिन चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद परिवार के लोग बच्चे के लेकर वापस गांव आ गए और पॉवर कॉर्पोरेशन के खिलाफ नाराजगी जताई।
सूचना पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह परिवार वालों को शांत किया। भरोसा दिलाया कि इस दुर्घटना के लिए जो भी जिम्मेदार उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। घंटों की मशक्कत के बाद परिवार के लोग शांत हो सके। पुलिस क्षेत्राधिकारी ने बताया कि बच्चे के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया है। घटना की जांच की जा रही है। इस दुखद घटना के लिए जो भी जिम्मेदार है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
अगर आपके घर के पास भी कोई ऐसा बिजली का ट्रांसफार्मर है जो नीचे ही रखा है जिसके चारों तरफ कोई भी जाल नहीं बनाया गया है तो उसकी शिकायत तुरंत पॉवर कॉर्पोरेशन के अधिकारियों से करें ताकि इस तरह दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो सके। इसके लिए समय रहते सजग हो जाने की आवश्यकता है। इसके साथ ही अपने बच्चों को भी बताए कि अगर बिजली का ट्रांसफार्मर है या जर्जर बिजली लाइन है तो उससे दूर रहें।
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