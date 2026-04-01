मुजफ्फरनगर में ट्रांसफार्मर पर गिरा पांच साल का मासूम, मौके पर मौत परिवार में मचा कोहराम

पुलिस क्षेत्राधिकारी रूपाली राव ने बताया कि दुर्घटना जानसठ थाना क्षेत्र की है। पांच वर्षीय बच्चा घर के बाहर खेल रहा था। इसी दौरान वह खेलते-खेलते गली में रखे बिजली के ट्रांसफार्मर से टच हो गया। यह ट्रांसफार्मर खुले में रखा हुआ था। इस कारण बच्चे की करंट की चपेट में आने से मौके पर ही मौत हो गई। दुर्घटना का पता चलने पर परिवार के लोग बच्चे को लेकर नजदीकी अस्पताल पहुंचे लेकिन चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद परिवार के लोग बच्चे के लेकर वापस गांव आ गए और पॉवर कॉर्पोरेशन के खिलाफ नाराजगी जताई।