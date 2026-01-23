कांग्रेस शासित राज्यों में जीत का फार्मूला तलाशने दिग्गजों को लगाया

तेलंगाना में 116 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव होने हैं। स्थानीय निकायों के चुनाव प्रदेश सरकार के समर्थन के रूप में देखे जाते हैं ऐसे में भाजपा इन चुनावों को एक तरह से तेलंगाना की रेवन्त रेड्डी सरकार के लिए चुनौती खड़ी करने के रूप में ले रही है। यहां निकाय चुनाव में जीत मिलने पर आगामी विधानसभा चुनावों में जमीन तैयार हो सकती है। महाराष्ट्र के मंत्री आशीष शेलार को बीएमसी के चुनाव से स्थानीय निकायों में चुनाव जीतने का अच्छा अनुभव है। शेलार पहले भी ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन चुनाव संभाल चुके हैं। उन्हें प्रभारी बनाया गया है। वहीं सह प्रभारी लगाए गए राजस्थान के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अशोक परनामी जयपुर नगर निगम के मेयर रहे हैं और उन्हें स्थानीय निकायों की कार्यप्रणाली और चुनाव प्रबंधन में माहिर माना जाता है।