विश्व पुस्तक मेले में सेना के शौर्य और साहित्य का अनूठा संगम, जेन जेड हुआ देशभक्ति से ओतप्रोत

भारतीय सेना के युद्ध वाहन के पास खड़ा एक सशस्त्र स्नाइपर मुस्कुराता है और लोगों, विशेषकर बच्चों के सवालों के जवाब देता है, उन्हें अपने साथ यादगार सेल्फी लेने देता है, इन बंदूकों की कार्यप्रणाली समझाता है, लेकिन उत्साही लोगों को इनमें से किसी भी राइफल को छूने से सख्ती से मना करता है। यह किसी बॉलीवुड फिल्म के दृश्य जैसा लगता है, लेकिन यह जानकर आश्चर्य होगा कि यह नई दिल्ली के भारत मंडपम में चल रहे 53वें विश्व पुस्तक मेले की वास्तविकता है।