नई दिल्ली

विश्व पुस्तक मेले में सेना के शौर्य और साहित्य का अनूठा संगम, जेन जेड हुआ देशभक्ति से ओतप्रोत

World Book Fair 2026: विश्व पुस्तक मेले में थीम पवेलियन में 21 परमवीर चक्र विजेताओं की एक विशेष फोटो गैलरी बनाई गई है, जो दर्शकों को भावुक कर रही है।

3 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Dinesh Dubey

Jan 13, 2026

World Book Fair 2026 New Delhi

विश्व पुस्तक मेला 2026 (Photo: Abhishek Mehrotra)

किसी फिल्म के सेट जैसा दिखने वाला नजारा इन दिनों राजधानी दिल्ली के भारत मंडपम में हकीकत बन गया है। जहां एक तरफ किताबों की दुनिया है, वहीं दूसरी तरफ भारतीय सेना के अर्जुन टैंक, आईएनएस विक्रांत और एलसीए तेजस की मनमोहक प्रतिकृतियां हैं। जो खासकर युवाओं और बच्चों के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं।

53वें विश्व पुस्तक मेले में इस बार का नजारा बिल्कुल अलग है। नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा आयोजित इस 9-दिवसीय मेले को इस वर्ष हमारे बहादुर सैनिकों को समर्पित किया गया है। जिसका विषय ‘भारतीय सैन्य इतिहास: शौर्य और ज्ञान @75’ रखा गया है। जिसका उद्देश्य जेनरेशन जेड (Gen Z) में देशभक्ति की भावना को जगाना है। 

किताबों के बीच अर्जुन टैंक और स्नाइपर!

भारतीय सेना के युद्ध वाहन के पास खड़ा एक सशस्त्र स्नाइपर मुस्कुराता है और लोगों, विशेषकर बच्चों के सवालों के जवाब देता है, उन्हें अपने साथ यादगार सेल्फी लेने देता है, इन बंदूकों की कार्यप्रणाली समझाता है, लेकिन उत्साही लोगों को इनमें से किसी भी राइफल को छूने से सख्ती से मना करता है। यह किसी बॉलीवुड फिल्म के दृश्य जैसा लगता है, लेकिन यह जानकर आश्चर्य होगा कि यह नई दिल्ली के भारत मंडपम में चल रहे 53वें विश्व पुस्तक मेले की वास्तविकता है।

इस वर्ष की थीम भारतीय सशस्त्र बलों और उनके साहस एवं बलिदान की विरासत को श्रद्धांजलि अर्पित करती है। हॉल 5 में स्थित 1,000 वर्ग मीटर के थीम पवेलियन से चारों ओर का मनोरम दृश्य दिखाई देता है। जहां 500 से अधिक पुस्तकें सैनिकों की वीरता और अनुभवों को बयां करती हैं, साथ ही विशेष रूप से तैयार किए गए पोस्टर और वृत्तचित्र दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देते हैं।

इसके अलावा, अर्जुन टैंक, आईएनएस विक्रांत और एलसीए तेजस की मनमोहक प्रतिकृतियां, साथ ही 21 परमवीर चक्र विजेताओं की तस्वीरों वाली एक फोटो गैलरी भी मुख्य आकर्षण बनी हुई हैं।

'जेन जेड' बोला- किताबें गरिमा सिखाती हैं, हथियार उसकी रक्षा करना

दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदू कॉलेज की छात्रा दीक्षा कहती हैं, “किताबों और हथियारों का यह अद्भुत मेल है। एक हमें गरिमा सिखाता है, वहीं दूसरा हमें उस गरिमा की रक्षा करने की शक्ति देता है।”

हिंदू कॉलेज की द्वितीय वर्ष की छात्रा दीक्षा ने आगे कहा, “हम महाशक्ति बनने की राह पर हैं, ऐसे में एक मजबूत अर्थव्यवस्था हमें दुनिया के सामने आत्मविश्वास से खड़ा करती है, लेकिन एक मजबूत और सुसज्जित सेना यह सुनिश्चित करती है कि हमारा आत्मविश्वास बरकरार रहे। किसी देश की सीमाएँ दूसरे देशों और हमारे बीच एक रेखा खींचती हैं, और एक सैनिक ही अपनी जान जोखिम में डालकर इस रेखा को बरकरार रखता है। इसलिए हमें अपनी सेना का सम्मान करना चाहिए।”

आगंतुकों को लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) केजेएस ढिल्लों जैसे बहादुर सैनिकों को सुनने का अभूतपूर्व अवसर भी मिलता है, जो कश्मीर में आतंकवाद विरोधी अभियानों की घटनाओं को याद करने वाली व्यापक रूप से प्रशंसित पुस्तक "कितने गाज़ी आए, कितने गाज़ी गए" के लेखक हैं। युवा अनकही कहानियों को जानने के लिए उत्सुक दिखते हैं, चाहे वे ऐतिहासिक युद्धों से संबंधित हों या सैन्य अभियानों से।

इसके अलावा, पूर्व सैनिक भी विनम्रतापूर्वक इस धारणा को बदल रहे हैं। वे खुशी-खुशी अपनी यादें साझा कर रहे हैं, लोगों के सवालों के जवाब दे रहे हैं और तस्वीर खिंचवाने के लिए बच्चों को गोद में लेकर पोज देने में भी संकोच नहीं कर रहे हैं। इसका उद्देश्य भारतीय सेना की गरिमा को ठेस पहुंचाए बिना आम नागरिकों और सुरक्षा बलों के बीच की खाई को पाटना है।

बाल मंडपम: नन्हे दिलों में देशभक्ति का बीज

अब से देशभक्ति का बीज बोने में सबसे कारगर तरीका है युवा पीढ़ी को प्रेरित करना। बच्चों के कार्यक्रमों के लिए समर्पित बाल मंडपम भी इसी विषय से मेल खाता है। भारतीय सेना की शान बयां करने वाले पोस्टर और प्रदर्शनियों को देखकर बच्चे मुस्कुराते हुए पूछते हैं, "अंकल जी, क्या मैं एक बार आपकी बंदूक पकड़ सकता हूं?" लेकिन स्नाइपर हमेशा विनम्रता से मना कर देते हैं।

आठ वर्षीय अद्विक ने भारतीय सेना के प्रति अपनी जिज्ञासा व्यक्त करते हुए कहा, "जब हम बाहर जाते हैं तो मैं अक्सर बंदूक खरीदता हूँ। मैं अपने भाई के साथ फौजी खेल खेलता हूं। मैं एक दिन सिपाही बनना चाहता हूं और असली बंदूक पकड़ना चाहता हूं।"

Updated on:

13 Jan 2026 07:37 pm

Published on:

13 Jan 2026 07:29 pm

Hindi News / Delhi / New Delhi / विश्व पुस्तक मेले में सेना के शौर्य और साहित्य का अनूठा संगम, जेन जेड हुआ देशभक्ति से ओतप्रोत

