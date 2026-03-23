डसने वाले सांप को पकड़कर ले गया अस्पताल, बोला डॉक्टर साहब इसका जहर है मेरे अंदर

प्रतीकात्मक फोटो ( श्रोत Chat GPT )
Snake bite हापुड़ की यह घटना आपको हैरान कर देगी। यहां रिश्तेदारी में आए युवक को सांप ने डस लिया। सांप का नाम सुनकर भी लोग डर जाते हैं लेकिन यह युवक नहीं डरा और इसने डसकर भागने का प्रयास कर रहे सांप को ही पकड़ लिया। बाद में इसे अपने साथ लेकर अस्पताल पहुंच गया।
घटना हापुड़ के सिंभावली कस्बा क्षेत्र के गांव रतनपुरा की है। मेरठ के गांव धोलड़ी का रहने वाला युवक साजिद अपने माम के घर रतनपुरा आया हुआ था। साजिद के मुताबिक वह घर में कुछ काम कर रहा था और इस दौरान उसे एक सांप ने डस लिया। साजिद ने बताया कि उसने एक बार यू-ट्यूब पर देखा था कि अलग-अलग सांपों में अलग-अलग तरह का जहर होता है। अगर सांप डस ले और यह पता लग जाए कि किस नस्ल के सांप ने डसा है तो उपचार आसान हो जाता है। बस यही बात उसे याद आ गई और उसने डसने वाले सांप को पकड़ लिया।
बाद में इसे एक डिब्बे में बंद करके साजिद नजदीकी सीएचसी पहुंच गया। सीएचसी पहुंचकर उसने चिकित्सक को बताया कि डॉक्टर साहब इस सांप ने मुझे डसा है। इसकी नस्ल पहचानकर मेरा इलाज करिए। युवक के इस साहस को देखकर डॉक्टर और सीएचसी का अन्य स्टाफ भी हैरान रह गया। यह घटना क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है। उपचार के बाद युवक की हालत सुधार है। क्षेत्र में भले ही लोग युवक के इस साहस की चर्चा कर रहे हों लेकिन एक्सपर्ट का कहना है कि यह जोखिम भरा काम था। ऐसा करके युवक ने अपनी जान को जोखिम में ही डाला।
चिकित्सकों का कहना है कि सांप के डसने पर दोबारा सांप को पकड़ने का प्रयास करने पर वह दोबारा से हमला कर सकता है ऐसे में यह गलत है। सांप के काटने पर जल्द से जल्द चिकित्सक के पास जाना चाहिए जिससे समय रहते उपचार किया जा सके। साजिद ने जो किया वह तभी करना चाहिए अगर आप सांप पकड़ने में एक्सपर्ट हैं या फिर सांपों के बारे में बहुत जानकारी रखते हैं। अन्यथा ऐसा करना आपके लिए जोखिम भरा काम हो सकता है।
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