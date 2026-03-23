डसने वाले सांप को पकड़कर ले गया अस्पताल, बोला डॉक्टर साहब इसका जहर है मेरे अंदर

घटना हापुड़ के सिंभावली कस्बा क्षेत्र के गांव रतनपुरा की है। मेरठ के गांव धोलड़ी का रहने वाला युवक साजिद अपने माम के घर रतनपुरा आया हुआ था। साजिद के मुताबिक वह घर में कुछ काम कर रहा था और इस दौरान उसे एक सांप ने डस लिया। साजिद ने बताया कि उसने एक बार यू-ट्यूब पर देखा था कि अलग-अलग सांपों में अलग-अलग तरह का जहर होता है। अगर सांप डस ले और यह पता लग जाए कि किस नस्ल के सांप ने डसा है तो उपचार आसान हो जाता है। बस यही बात उसे याद आ गई और उसने डसने वाले सांप को पकड़ लिया।