23 मार्च 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

Bitiya@work

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नई दिल्ली

डसने वाले सांप को पकड़कर ले गया अस्पताल, बोला डॉक्टर साहब इसका जहर है मेरे अंदर

लड़का अपने मामा के घर आया हुआ था। वहीं पर उसे सांप ने काट लिया। इसके बाद युवक ने सांप को डब्बे में बंद किया और उसे अस्पताल लेकर पहुंच गया।

2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Shivmani Tyagi

Mar 23, 2026

Snake bite

प्रतीकात्मक फोटो ( श्रोत Chat GPT )

Snake bite हापुड़ की यह घटना आपको हैरान कर देगी। यहां रिश्तेदारी में आए युवक को सांप ने डस लिया। सांप का नाम सुनकर भी लोग डर जाते हैं लेकिन यह युवक नहीं डरा और इसने डसकर भागने का प्रयास कर रहे सांप को ही पकड़ लिया। बाद में इसे अपने साथ लेकर अस्पताल पहुंच गया।

ऐसे हुई घटना

घटना हापुड़ के सिंभावली कस्बा क्षेत्र के गांव रतनपुरा की है। मेरठ के गांव धोलड़ी का रहने वाला युवक साजिद अपने माम के घर रतनपुरा आया हुआ था। साजिद के मुताबिक वह घर में कुछ काम कर रहा था और इस दौरान उसे एक सांप ने डस लिया। साजिद ने बताया कि उसने एक बार यू-ट्यूब पर देखा था कि अलग-अलग सांपों में अलग-अलग तरह का जहर होता है। अगर सांप डस ले और यह पता लग जाए कि किस नस्ल के सांप ने डसा है तो उपचार आसान हो जाता है। बस यही बात उसे याद आ गई और उसने डसने वाले सांप को पकड़ लिया।

डब्बे में बंद करके ले गया अस्पताल

बाद में इसे एक डिब्बे में बंद करके साजिद नजदीकी सीएचसी पहुंच गया। सीएचसी पहुंचकर उसने चिकित्सक को बताया कि डॉक्टर साहब इस सांप ने मुझे डसा है। इसकी नस्ल पहचानकर मेरा इलाज करिए। युवक के इस साहस को देखकर डॉक्टर और सीएचसी का अन्य स्टाफ भी हैरान रह गया। यह घटना क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है। उपचार के बाद युवक की हालत सुधार है। क्षेत्र में भले ही लोग युवक के इस साहस की चर्चा कर रहे हों लेकिन एक्सपर्ट का कहना है कि यह जोखिम भरा काम था। ऐसा करके युवक ने अपनी जान को जोखिम में ही डाला।

ऐसा करना गलत या सही ( Snake bite )

चिकित्सकों का कहना है कि सांप के डसने पर दोबारा सांप को पकड़ने का प्रयास करने पर वह दोबारा से हमला कर सकता है ऐसे में यह गलत है। सांप के काटने पर जल्द से जल्द चिकित्सक के पास जाना चाहिए जिससे समय रहते उपचार किया जा सके। साजिद ने जो किया वह तभी करना चाहिए अगर आप सांप पकड़ने में एक्सपर्ट हैं या फिर सांपों के बारे में बहुत जानकारी रखते हैं। अन्यथा ऐसा करना आपके लिए जोखिम भरा काम हो सकता है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

crime

Published on:

23 Mar 2026 11:24 am

Hindi News / Delhi / New Delhi / डसने वाले सांप को पकड़कर ले गया अस्पताल, बोला डॉक्टर साहब इसका जहर है मेरे अंदर

बड़ी खबरें

View All

नई दिल्ली

दिल्ली न्यूज़

ट्रेंडिंग

दिल्ली में अप्रैल से महंगी हो सकती है बिजली, 38000 करोड़ के बकाए का असर!

Revised electricity budget presented in Delhi winter Assembly session Rekha Gupta increase amount
नई दिल्ली

‘खीर सेरेमनी’ के साथ दिल्ली के बजट सत्र का आगाज, CM रेखा गुप्ता ने खुद बनाई खीर, AAP ने किया बहिष्कार का एलान

Delhi budget session 2026 begins with Kheer Ceremony
नई दिल्ली

Medication Errors : खुलासा! भारत का 3 में से 1 मरीज अस्पताल की लापरवाही का शिकार, ICU, OPD तक का यही हाल, शोध में खुलासा!

Medication Errors In India, Medical errors in India 2026, Medication Errors deaths In India, Medication Errors In India 1 in 3
स्वास्थ्य

NCR की इस सिटी में हर पांचवी बाइक में पटाखों सी आवाज वाला मोडिफाइड साइलेंसर!

Meerut news
नई दिल्ली

गजब का चोर! जिसने चुराई कोल्ड ड्रिंक की ढाई हजार कैन

Muzaffarnagar police
नई दिल्ली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.