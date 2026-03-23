‘खीर सेरेमनी’ के साथ दिल्ली के बजट सत्र का आगाज, CM रेखा गुप्ता ने खुद बनाई खीर, AAP ने किया बहिष्कार का एलान

बजट सत्र के पहले दिन मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने समावेशी विकास का संदेश देते हुए स्कूली छात्राओं, किसानों, किन्नर समुदाय, डॉक्टरों और गिग वर्कर्स को अपने हाथों से बनी खीर खिलाई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि 'दिल्ली को हर दिन बेहतर बनाना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। वित्त विभाग के अधिकारियों ने इस बजट को तैयार करने में जो कड़ी मेहनत की है, मैं उनका धन्यवाद करती हूँ। यह बजट दिल्ली की स्वच्छता, प्रदूषण नियंत्रण, छात्रों और महिलाओं के सशक्तिकरण की नई रूपरेखा पेश करेगा।'