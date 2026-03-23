Medication Errors : खुलासा! भारत का 3 में से 1 मरीज अस्पताल की लापरवाही का शिकार, ICU, OPD तक का यही हाल, शोध में खुलासा!

Medication Errors In India : भारतीय अस्पतालों की लापरवाही का खुलासा करने वाली एक शोध रिपोर्ट इंडियन जर्नल ऑफ क्रिटिकल केयर मेडिसिन पर प्रकाशित हुई है। इस स्टडी के मुताबिक, भारत का हर 3 में से एक मरीज मेडिकल एरर का शिकार होता है। करीब 3 लाख मरीजों की समीक्षा रिपोर्ट के आधार पर ये बात सामने आई है। आईसीयू का मरीज हो या ओपीडी का, इस तरह की लापरवाही का वो शिकार (Medical Errors) होता ही है।