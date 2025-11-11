1710 ने लौटाई पात्रता पर्ची, 80 की जांच जारी, लाखों की आमदनी और कारोबार के बावजूद गरीबों का राशन खा रहे थे रईस परिवार

जिले में बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) कार्डधारकों की सूची में बड़ा घोटाला सामने आया है। जांच में खुलासा हुआ है कि कई ऐसे परिवार वर्षों से बीपीएल कार्ड पर गरीबों का राशन उठा रहे थे जिनकी वार्षिक आय छह लाख रुपए से अधिक थी या जिनका कारोबार लाखों रुपए का था। आयकर और जीएसटी विभाग की रिपोर्ट के बाद 1710 अपात्र कार्डधारकों ने अपनी पात्रता पर्ची सरेंडर कर दी है, जबकि 80 परिवारों की जांच अभी भी जारी है।