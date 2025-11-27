Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

धर्मेंद्र

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

समाचार

ढाई करोड़ के साइबर फ्रॉड का मामला: समझौते के बावजूद हाई कोर्ट ने एफआइआर खत्म करने से किया इनकार

The court said this was not a personal dispute but a serious crime with social implications. The then secretary of the Ramakrishna Ashram was defrauded.

2 min read
Google source verification

ग्वालियर

image

Balbir Rawat

Nov 27, 2025

The court said this was not a personal dispute but a serious crime with social implications. The then secretary of the Ramakrishna Ashram was defrauded.

The court said this was not a personal dispute but a serious crime with social implications. The then secretary of the Ramakrishna Ashram was defrauded.

हाई कोर्ट ने लगभग ₹2.52 करोड़ के साइबर फ्रॉड मामले में अहम निर्णय सुनाते हुए आरोपी द्वारा दायर वह याचिका खारिज कर दी, जिसमें एफआइआर और पूरी आपराधिक कार्यवाही को समझौते के आधार पर खत्म करने की मांग की गई थी। कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि यह आर्थिक अपराध है, जो सार्वजनिक भरोसे और डिजिटल सुरक्षा पर चोट करता है। ऐसे मामलों को समझौते के आधार पर समाप्त नहीं किया जा सकता। यह अपराध सिर्फ दो व्यक्तियों या किसी निजी रिश्ते का मामला नहीं। यह एक प्रतिष्ठित सार्वजनिक संस्था को भारी आर्थिक नुकसान और समाज के डिजिटल भरोसे पर आघात पहुंचाने वाला गंभीर अपराध है।

यह मामला तब दर्ज हुआ था जब रामकृष्ण आश्रम के तत्कालीन सचिव स्वामी सुप्रदिप्तानंद को 17 मार्च 2025 को एक व्हाट्सऐप कॉल आया। कॉल करने वाले ने खुद को नासिक पुलिस का अधिकारी बताया, मनी लॉन्ड्रिंग का फर्जी केस दिखाया और आश्रम के बैंक खाते में लगभग ₹20 करोड़ के लेनदेन के झूठे दस्तावेज भेजे। डर और भ्रम की स्थिति में, उनसे आश्रम की गोपनीय वित्तीय जानकारी ले ली गई और 17 मार्च से 11 अप्रैल 2025 के बीच ₹2,52,99,000 अलग-अलग खातों में ट्रांसफर करा लिए गए। बाद में कॉल करने वाला गायब हो गया और यह स्पष्ट हुआ कि यह एक संगठित साइबर ठगी थी। यही एफआइर का आधार बना।

जांच के दौरान पुलिस ने वर्धन व दीपांशु नाम के व्यक्ति को आरोपी बनाया। बाद में आश्रम के वर्तमान सचिव और आरोपी के बीच समझौता होने का दावा किया गया, जिसके आधार पर एफआइआर को खत्म करने के लिए हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई। कोर्ट ने समझौते की जांच भी करवाई और पाया कि यह स्वेच्छा से हुआ है। समझौता रिपोर्ट हाईकोर्ट में आने के बाद कोर्ट ने सुनवाई की और कोर्ट ने समझौता स्वीकार नहीं किया।

कोर्ट ने पूरे मामले को लेकर क्या काह

कोर्ट ने ने सुप्रीम कोर्ट के कई महत्वपूर्ण फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि आर्थिक अपराध, संस्थागत धन की हानि, साइबर फ्रॉड और जन-हित पर प्रभाव डालने वाले अपराधों में समझौते का आधार स्वीकार नहीं किया जा सकता। अदालत ने स्पष्ट किया कि ऐसे मामलों में एफआइआर खत्म करना न केवल गलत मिसाल बनेगा, बल्कि साइबर अपराधियों को हौसला भी देगा।

- अदालत ने कहा कि साइबर धोखाधड़ी आज समाज के लिए गंभीर चुनौती है, जो डिजिटल लेनदेन पर जनता के भरोसे को कमजोर करती है। इसलिए ऐसे अपराधों में कानून का प्रभावी क्रियान्वयन आवश्यक है।

-अंत में, कोर्ट ने आरोपी की याचिका खारिज करते हुए कहा कि मुकदमे की सुनवाई कानून के अनुसार आगे बढ़ाई जाए और इस आदेश का कोई प्रभाव ट्रायल पर न पड़े।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

27 Nov 2025 11:15 am

Hindi News / News Bulletin / ढाई करोड़ के साइबर फ्रॉड का मामला: समझौते के बावजूद हाई कोर्ट ने एफआइआर खत्म करने से किया इनकार

बड़ी खबरें

View All

समाचार

ट्रेंडिंग

एमपी के 7 शहरों की हवा हुई जहरीली, AQI दे रहा खतरे का अलर्ट

AQI Alert
भोपाल

रोकी जाएगी ‘PM आवास योजना’ की आखिरी किस्त, निरस्त होंगे ‘पट्टे’

प्रतिकात्मक फोटो (Photo Source - Social Media)
ग्वालियर

नेत्रहीन माता- पिता के श्राप से दशरथ को त्यागने पड़े प्राण

मुरैना

Rajasthan SIR: लव मैरिज वाली महिलाओं को नहीं मिल रहा मायके का साथ, दस्तावेजों के लिए दरवाजे खटखटा रहीं बेटियां

rajasthan sir love marriage women denied parental support for documents
उदयपुर

महाराष्ट्र निकाय चुनाव को लेकर MP में एक्टिव हुई पुलिस, अफसरों ने की बड़ी बैठक

Maharashtra Local Body Polls interstate police coordination meeting mp news
बुरहानपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.