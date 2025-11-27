ढाई करोड़ के साइबर फ्रॉड का मामला: समझौते के बावजूद हाई कोर्ट ने एफआइआर खत्म करने से किया इनकार

यह मामला तब दर्ज हुआ था जब रामकृष्ण आश्रम के तत्कालीन सचिव स्वामी सुप्रदिप्तानंद को 17 मार्च 2025 को एक व्हाट्सऐप कॉल आया। कॉल करने वाले ने खुद को नासिक पुलिस का अधिकारी बताया, मनी लॉन्ड्रिंग का फर्जी केस दिखाया और आश्रम के बैंक खाते में लगभग ₹20 करोड़ के लेनदेन के झूठे दस्तावेज भेजे। डर और भ्रम की स्थिति में, उनसे आश्रम की गोपनीय वित्तीय जानकारी ले ली गई और 17 मार्च से 11 अप्रैल 2025 के बीच ₹2,52,99,000 अलग-अलग खातों में ट्रांसफर करा लिए गए। बाद में कॉल करने वाला गायब हो गया और यह स्पष्ट हुआ कि यह एक संगठित साइबर ठगी थी। यही एफआइर का आधार बना।