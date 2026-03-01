निवेश का झांसा देकर 31 लाख की ठगी, विदेशी कंपनी में नौकरी व मुनाफे के नाम पर फंसाया

शिकायत साइबर हेल्पलाइन पर दर्ज होने के बाद एरोड्रम थाना पुलिस ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया। पुलिस उन बैंक खातों की जानकारी खंगाल रही है, जिनमें रकम ट्रांसफर की गई थी। टीआइ भाटी ने बताया कि साइबर टीम डिजिटल फुटप्रिंट्स, बैंक रिकॉर्ड और ऑनलाइन ट्रांजेक्शन डिटेल्स के आधार पर आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के प्रयास कर रही है। पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि सोशल मीडिया पर निवेश या नौकरी से जुड़े आकर्षक प्रस्तावों पर बिना सत्यापन भरोसा न करें और संदिग्ध गतिविधि की तुरंत शिकायत करें।