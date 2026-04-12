350 साल पुरानी विरासत पर संकट: राजसमंद झील की पाल जर्जर, बढ़ा खतरा, मिट्टी के बांध को अंदर से खोखला कर दिया

राजसमंद. मेवाड़ की आन-बान और संगमरमर नगरी की पहचान राजसमंद झील आज गंभीर संकट से जूझ रही है। सत्रहवीं शताब्दी में निर्मित यह ऐतिहासिक जलधरोहर अब जर्जर होती संरचना के कारण अपने अस्तित्व पर खतरे का सामना कर रही है। राजसमंद झील संरक्षण अभियान के समन्वयक दिनेश श्रीमाली ने केंद्र और राज्य सरकार को पत्र लिखकर झील के तत्काल जीर्णोद्धार की मांग की है। उनका कहना है कि समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए गए तो यह अमूल्य धरोहर भारी क्षति झेल सकती है।